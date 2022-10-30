فنادق: حجوزات كثيفة ونسب إشغال تصل إلى 95%

أكد مسؤولو فنادق وجود حجوزات كثيفة، تشير إلى نسب إشغال عالية في الفنادق، تصل إلى 95% خلال الربع الرابع، لاسيما في دبي وأبوظبي، مدفوعة بالعديد من الفعاليات الكبرى من معارض ومؤتمرات، وعطلة اليوم الوطني للدولة، وزيارات رجال الأعمال والمستثمرين، فضلاً عن بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن الطلب الكبير يتعدى الغرف الفندقية إلى المطاعم وقاعات الاحتفالات، والمناسبات، والمناطق الخارجية والداخلية للفنادق.

ازدهار ملحوظ

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لـ«شركة روتانا لإدارة الفنادق»، غاي هاتشينسون، إن من المتوقع أن تصل مستويات إشغال فنادق «روتانا» في دبي إلى 95% خلال الربع الأخير من العام الجاري، وذلك وفقاً للحجوزات، تزامناً مع اقتراب فعاليات «كأس العالم»، خصوصاً أن قطاع السفر يشهد ازدهاراً ملحوظاً في المنطقة، مع توقعات بتوافد المسافرين بكثرة، وحجز رحلات يومية لحضور المباريات، واختيارهم الإقامة فترات أطول لاستكشاف الدولة قبل المباريات أو حتى بعد اختتامها.

وأكد هاتشينسون أن «روتانا» استعدت لذلك عبر افتتاح فندقين جديدين في دبي، خلال الربع الرابع من العام الجاري، هما «أرابيان بارك» و«داماك هيلز»، تحت علامة «إيدج من روتانا»، ما يسهم في تنويع العروض بشكل أكبر، لافتاً إلى أن افتتاح الفندقين الجديدين يضيف 623 غرفة فندقية إلى محفظة أعمال المجموعة.

وذكر هاتشينسون أن لدى المجموعة حالياً 36 فندقاً في دولة الإمارات، تضم 10 آلاف و12 غرفة فندقية، مؤكداً أن المجموعة مستمرة في تنويع الخدمات الفندقية، وإطلاق خطط توسع ثابتة، فضلاً عن مشروعات جديدة من فنادق شاطئية، وأخرى من الفئة المتوسطة للمسافرين من رواد الأعمال، وشقق مزودة بخدمات، والتأكيد على تجربة لا تلامسية طوال فترة الإقامة. وكشف أن «روتانا»، وبفضل الاتفاقات الاستراتيجية الموقّعة، ستضيف أكثر من 10 آلاف و868 غرفة فندقية إلى أسواق المنطقة خلال السنوات المقبلة.

حجوزات كثيفة

بدوره، قال مدير إدارة المبيعات في فندق «سوفتيل أبوظبي الكورنيش»، راضي علي باز، إن الحجوزات تشير إلى نسب إشغال عالية في فنادق أبوظبي، تجاوز 90% في الربع الرابع، مدفوعة بتنظيم «جائزة الاتحاد للطيران فورمولا 1»، ومعرض ومؤتمر أبوظبي للبترول «أديبك»، إضافة إلى «كأس العالم» لكرة القدم في قطر.

وأضاف باز أن الحجوزات الكثيفة بدأت بالفعل، وتشمل مجموعات وأفراداً، مشيراً إلى أن الطلب المرتفع يشمل، إضافة إلى الغرف الفندقية، المطاعم، وقاعات الاحتفالات والمناسبات، والمناطق الخارجية والداخلية للفنادق، لمشاهدة المباريات، لاسيما مع تحسن الطقس.

مطاعم وقاعات

واتفق مدير إدارة المبيعات والتسويق في «ماريوت الفرسان أبوظبي»، عمار هلال، في أن الحجوزات الحالية تشير إلى ارتفاع نسبة الإشغال لتفوق 90% في الربع الرابع من العام الجاري، وهو ما أرجعه إلى وجود فرق لديها معسكرات تدريب رياضية في الدولة لبطولة «كأس العالم»، ومعرض «أديبك»، وسباق «فورمولا 1»، فضلاً عن وجود وفود استثمارية من دول عدة، تبحث تنشيط الاستثمارات، وإقامة مشروعات جديدة بعد انتهاء جائحة «كوفيد-19». وتوقع هلال أن يرتفع الإقبال على المطاعم وقاعات الاحتفالات إلى الضعف، خصوصاً تلك التي تعرض المباريات الخاصة بـ«كأس العالم».

أسواق رئيسة

في السياق نفسه، توقع المدير العام في فندق «جراند ميلينيوم الوحدة»، فادي عماش، أن ترتفع نسبة الإشغال الفندقي خلال الربع الرابع من العام الجاري بما يجاوز 85%، وذلك من واقع الحجوزات المسجلة.

وأوضح أن الأسواق الرئيسة، فضلاً عن السوق المحلية، تشمل السياح والزوار من السعودية ودول الخليج العربي عموماً، والمملكة المتحدة والهند، وغيرها.

ولفت إلى ارتفاع نسبة الإشغال الفندقي، مدعومة بفعاليات مثل «بطولة فورمولا 1»، و«كأس العالم 2022»، ونشاط سياحة المؤتمرات خلال الربع الرابع من العام، إضافة إلى عطلة اليوم الوطني، وموسم العطلات الذي يشهد إقبال أعداد كبيرة من الزوار لقضاء الإجازات في دولة الإمارات.

• موسم العطلات يشهد إقبال أعداد كبيرة من الزوار لقضاء الإجازات في دولة الإمارات.

سياحة الأعمال

قال نائب الرئيس للتسويق والمبيعات لدى فنادق ومنتجعات «جنّة»، أسامة شروف، إن الحجوزات تشير إلى زيادة في معدل إشغال فنادق «جنّة» في الدولة خلال الربع الرابع 2022، ليجاوز 85%، خصوصاً فنادقها في دبي وأبوظبي، مدفوعة بتنظيم «كأس العالم»، لاسيما الأدوار النهائية للبطولة، فضلاً عن تنظيم العديد من المعارض والمؤتمرات خلال الشهر نفسه، مثل «أديبك».

ولفت شروف إلى أن الربع الأخير من العام يشهد نمواً في سياحة الأعمال عموماً على مستوى الدولة.