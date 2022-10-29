سوق أبوظبي يربح 76 مليار درهم خلال أسبوع

عزز سوق أبوظبي للأوراق المالية، مكاسبه في تداولات الأسبوع الماضي، وربح رأسماله السوقي ما يناهز 76 مليار درهم، بدعم إعلان الشركات والبنوك المدرجة عن أرباح قوية للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 2.375 تريليون درهم في نهاية جلسة أول من أمس، مقارنة بنحو 2.3 تريليون درهم في نهاية، تعاملات يوم الجمعة قبل الماضي، بمكاسب بلغت 75.8 مليار درهم خلال خمس جلسات.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.7% ليغلق عند 10274.21 نقطة، مواصلاً صعوده للأسبوع الثاني على التوالي، وسط اتجاه شرائي للمستثمرين الأجانب بعدما ضخوا قرابة 453 مليون درهم «صافي شرائي» خلال الأسبوع.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بصعود سهم «العالمية القابضة» بأكثر من 4% مع تصدره قائمة النشاط بعد استقطابه سيولة تجاوزت 1.4 مليار درهم خلال الأسبوع، كما ارتفعت أسهم أخرى من بينها «إي آند»4.1%، و«أدنوك للتوزيع» 1.1%، و«موانئ أبوظبي» 1.6%.

وارتفع سهم «ملتيبلاي» 11.5% مع إعلان الشركة تحقيق صافي أرباح بلغ 9.29 مليارات درهم خلال الربع الثالث من العام 2022، مع استمرار المجموعة في تحقيق أداء قوي عبر استثماراتها والشركات التابعة لها.

وزاد سهم «أبوظبي التجاري» 0.22% مع إعلان البنك ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 22% لتصل إلى 4.65 مليارات درهم مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام 2021، فيما نما صافي الدخل من الفوائد 10% إلى 7.276 مليارات درهم، وزاد الدخل من غير الفوائد 13% إلى 2.665 مليار درهم.

كما صعد سهم «أبوظبي الإسلامي» 4.1% مع إعلان المصرف تحقيق أفضل نتائج ربعية له، حيث بلغت الأرباح الصافية مليار درهم للربع الثالث من العام 2022، مقابل 493 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ معدل نمو الأرباح الصافية نسبة 105% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي سوق دبي المالي، بلغ المؤشر العام مستوى 3349.31 نقطة بنهاية الأسبوع، وارتفع سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.5% مع إعلان البنك ارتفاع أرباحه بنسبة 25% في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ما يجعلها تناهز مستوى الأرباح المعلن عنه للعام 2021 بأكمله.