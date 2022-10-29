ريسبونس بلس القابضة تطرح حلول تقنية مبتكرة في "أديبك 2022"

أعلنت ريسبونس بلس القابضة، عن عرض أحدث حلول الرعاية الصحية المبتكرة الخاصة بقطاع النفط والغاز في معرض أديبك 2022.

يجسد أديبك والذي تستضيفه شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أكثر التجمعات تأثيراً في العالم لمحترفي قطاع الطاقة. سيعمل أديبك 2022 على تسريع انتقال الطاقة، وإطلاق العنان للقيمة الحقيقية لمستقبل خالٍ من الكربون، وعرض التقنيات الرائدة إضافة إلى استكشاف الاستراتيجيات والحلول القابلة للتنفيذ والتحديات والفرص التي تخلقها الديناميكيات المعقدة لسوق الطاقة العالمية.

وخلال هذا الحدث المرموق الذي يجمع خبراء الصناعة، ستكشف ريسبونس بلس للخدمات الطبية، شركة تابعة لشركة ريسبونس بلس القابضة، عن شراكتها مع Oracle Corporation UK LTD، حيث ستنفذ من خلال هذه الشراكة أحدث تقنيات برامج Oracle NetSuite لرقمنة عملياتها اليومية. Oracle NetSuite هو حل رائد لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) وسيدعم بدوره هدف ريسبونس بلس القابضة لتحقيق التحول الرقمي الكامل بحلول عام 2023 على صعيد كافة شركاتها التابعة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مما سيسهم في تحقيق الأهداف التنظيمية بشكل فعال.



ويوضح الرائد توم لويس، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة أهمية المشاركة في أديبك بقوله: "تعدّ ريسبونس بلس ميديكال إحدى المنظمات الرائدة في تقديم الخدمات الطبية في المواقع وتشغيل المرافق وإدارتها. تُركز خبرتنا في قطاع النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليج والموزعة في المناطق البرية والبحرية على حد سواء، على العمليات الطبية للمرافق وخدمات الإسعاف في حالات الطوارئ. في أديبك 2022، سوف نظهر خبرتنا من خلال محاكاة حية لمنشأتنا الطبية في الموقع. سيتمكن الحاضرون من تجربة حلول الرعاية الصحية المتنوعة الخاصة بنا بشكل مباشر، تماماً كما يعيشها مريض حالة طارئة على متن طائرة هليكوبتر" .