9.1 مليارات درهم صافي أرباح «الإمارات دبي الوطني» في 9 أشهر

قفزت الأرباح الصافية لبنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 25% إلى 9.1 مليارات درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فيما سجّل الربع الثالث للعام، صافي أرباح بلغ 3.8 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 51% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.

وأشار البنك في بيان، أمس، إلى أن الربع الثالث من العام الجاري سجل أداءً قياسياً من حيث أنشطة قروض الأفراد ومعاملات العملاء ترافق مع تحسن في الهوامش، ما أدى إلى ارتفاع الدخل بنسبة31% ليصل إلى 22.7 مليار درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

قروض

ووفقاً للبيان، نمت قروض الشركات الجديدة بواقع 24 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، لتعكس بذلك التفاؤل المتزايد بانتعاش قطاع الأعمال، وتحسن مزيج الودائع بشكل أكبر، بفضل وفرة السيولة القوية في القطاع. وأكد البنك أن جودة الائتمان لاتزال ضمن الحدود السليمة، ما يعكس قوة الاقتصاد في المنطقة، مع تراجع معدل انخفاض القيمة بنسبة 12%.

الأصول

وارتفع إجمالي أصول البنك بنسبة 5% ليصل إلى 721 مليار درهم، بينما نمت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بواقع 18 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، ما يعكس قوة السيولة في دولة الإمارات.

تغطية

وتحسنت نسبة القروض منخفضة القيمة بنسبة 0.5% لتصل إلى 5.8% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، على خلفية عمليات إعادة القيد والتحصيلات الجيدة، نتيجة استمرار القوة الاقتصادية الإقليمية، فيما لاتزال نسبة التغطية قوية، حيث بلغت 142.6%.

عمليات الطرح

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، إن

بنك الإمارات دبي الوطني لعب دوراً ريادياً في عمليات الطرح الأولي العام في الدولة، ما مكّن العملاء الجدد والحاليين من الوصول إلى أسواق دبي المالية وتداول أسهمهم فيها.

وأكد القاسم أن البنك يواصل تطوير كوادره من المواهب الإماراتية، مشيراً إلى أن 30 مواطناً تمكنوا من استكمال برنامج تطوير القيادة بنجاح في جامعة أكسفورد، ما يعزز من وفرة وجاهزية القيادات المستقبلية للمجموعة على المدى الطويل.

وأضاف أن البنك أطلق البوابة الإلكترونية لبرمجة وتطوير التطبيقات المالية الأكثر شمولاً في المنطقة، التي توفر منظومة متكاملة لشركات التكنولوجيا المالية والمطورين وعملاء البنك من المؤسسات والشركات لتطوير الحلول المالية المبتكرة بسرعة عالية.

أرباح «الإمارات الإسلامي» ترتفع إلى 1.054 مليار درهم

ارتفع صافي أرباح مصرف الإمارات الإسلامي إلى 1.054 مليار درهم للأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بزيادة نسبتها 31%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول، مع الانخفاض الكبير في كلفة المخاطر، ما يعكس تحسن أداء الأعمال.

كما ارتفع إجمالي الأصول ليصل إلى 73 مليار درهم، ما يعكس استمرار الحفاظ على قاعدة أصول قوية.

وبلغت الأنشطة التمويلية المدينة 48 مليار درهم، مرتفعةً بنسبة 12% عن عام 2021.

وبلغت ودائع المتعاملين 55 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 16% عن عام 2021، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 77% من إجمالي الودائع.

وسجلت نسبة التمويل إلى الودائع نسبة 87%، وهي تعكس وضع السيولة القوي في دولة الإمارات.