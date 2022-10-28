«كارفور» تثبّت أسعار 200 سلعة أساسية حتى نهاية 2022

أعلنت سلسلة متاجر «كارفور»، التي تملكها وتديرها «شركة ماجد الفطيم» في دولة الإمارات، عن تثبيت أسعار 200 سلعة من المستلزمات الأساسية اليومية حتى نهاية العام الجاري 2022.

وأفادت «كارفور» بأن هذه الخطوة تشكل دلالة على الالتزام بتحقيق قيمة استثنائية لكل المتعاملين معها من خلال كل تجربة تسوق، وحرصها على مساعدتهم للحفاظ على قيمة أموالهم خلال تسوقهم.

وكشفت «كارفور» أنها أجرت العديد من المفاوضات مع مجموعة كبيرة من الموردين، بهدف حماية القوة الشرائية للمتعاملين، لافتة إلى أنها استهدفت الضروريات والمستلزمات اليومية، مثل منتجات المعكرونة، الأرز، زيت الطهي، البّن، والسكر.

وأكدت أن هذه الخطوة التي تهدف إلى مقاومة التضخم، تشهد تثبيت أسعار الأساسيات التي يحتاجها كل منزل، والوجبات الخفيفة المالحة، والحلويات المفضلة، والأطعمة المجمدة، التي تتوافر بأقل سعر ممكن.

وقال رئيس القسم التجاري والعمليات في «كارفور» لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»، كريستوف أورسيت: «يتيح لنا موقعنا الريادي في مجال التجزئة في دولة الإمارات، فرصة قيّمة لدعم مجتمعاتنا، في وقت تلتزم فيه (كارفور) بالحد من آثار التضخم من خلال استراتيجيات الأسعار المنخفضة التي تعتمدها، حيث ندرك جيداً الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الكثيرين من حول العالم».

وأضاف: «نجحنا، بمساعدة موردينا، في تأمين ثبات الأسعار لأكثر من 200 منتج، مع تقليل هوامش الأرباح لتحقيق الاستقرار. ونأمل أن تمنح هذه الخطوة الطمأنينة للمتعاملين، من خلال ضمان أن المئات من المستلزمات اليومية الأساسية ستحافظ على أسعارها خلال الأشهر المقبلة».

يذكر أن «الإمارات اليوم» نشرت تقريراً، أخيراً، طالب فيه مستهلكون منافذ البيع بالتركيز على السلع الأساسية، وفي مقدمتها: اللحوم، الدواجن، الأرز، الزيوت، السكر، الطحين، الخضراوات، والفواكه.

وقال مستهلكون إن بعض منافذ البيع يركز معظم التخفيضات الخاصة بها على سلع غير أساسية لا تُشكل أولوية للمستهلكين حالياً.