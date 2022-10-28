«تنظيم الاتصالات»: عقود المتعاملين الجديدة تتضمن بند «منع المكالمات التسويقية»

قال نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس محمد الرمسي، إن مشغلي خدمات الاتصالات، وهما «اتصالات من إي آند»، و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، تُحدّثان حالياً عقود الخدمات مع المشتركين، لتتضمن بنوداً تتعلق بمنع المكالمات التسويقية للراغبين في ذلك، كما يتم الربط حالياً بين سجلات «اتصالات» و«دو» و«سجل عدم الاتصال» DNCR، ليكون سجلاً محدثاً وموحداً.

وأوضح الرمسي في تصريحات إذاعية، أمس، أن الهيئة بدأت تفعيل خدمة «سجل عدم الاتصال» مع «اتصالات» و«دو»، وسيتم تفعيلها بشكل كامل لجميع المشتركين في خدمات الاتصالات نهاية العام الجاري 2022.

وأوضح أن من يريد حجب المكالمات من أي جهة، إرسال رسالة إلى الرقم 1012 للانضمام إلى «سجل عدم الاتصال»، مبيناً أن حجب الرسائل التسويقية والترويجية لا تشمل رسائل المعاملات الخاصة بالبنوك والشركات والمؤسسات المختلفة، لكنها تشمل فقط حجب الرسائل الدعائية والتسويقية المزعجة، مثل الترويج لبطاقات الائتمان.

نقل الأرقام

إلى ذلك، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن إطلاق خدمة نقل أرقام الهاتف المجانية (800) من مزوّد خدمة إلى آخر، مع ضمان بقاء الرقم كما هو من دون أي تغيير، بهدف تعزيز المنافسة بين مزوّدي الخدمة في قطاع الاتصالات، وتوسيع دائرة الخيارات أمام المتعاملين.وأفادت الهيئة بأن الخدمة الجديدة تتيح للشركات التي تم تخصيص رقم مجاني لها (800)، خيار الاحتفاظ بالرقم، وتغيير مزوّد الخدمة، ما يوفر تجربة مستوى الخدمات التي يقدمها كلا مزوّدي الخدمة في دولة الإمارات، من دون الحاجة إلى تغيير رقم الهاتف المجاني المعتمد لدى الشركة.ولفتت «تنظيم الاتصالات» إلى أنها أطلقت سابقاً خدمة نقل أرقام الهاتف الثابت عام 2021، حيث تم نقل ما يزيد على 12 ألف رقم ثابت بين مزوّدي الخدمة منذ الإطلاق.

وأضافت أن خدمة نقل أرقام الهاتف الثابت وخدمة نقل أرقام الهاتف المجانية، تأتي استكمالاً لخدمة نقل الأرقام المحمولة التي أطلقتها الهيئة في عام 2013، والتي تم من خلالها نقل ما يزيد على مليوني رقم.

وأوضحت أن خدمة نقل الأرقام تهدف إلى تعزيز المنافسة بين مزوّدي الخدمة في قطاع الاتصالات، وإتاحة الفرصة للمتعاملين لتجربة مستوى الخدمات التي يقدمها مزوّدو الخدمة في دولة الإمارات دون تغيير أرقام هواتفهم الثابتة.

تعزيز المنافسة

وقال الرمسي: «نهدف من خلال إطلاق خدمة نقل الأرقام بكل أشكالها (المحمولة والثابتة والمجانية)، إلى تعزيز روح المنافسة بين مزوّدي الخدمة، لتقديم أفضل الخدمات والعروض، كما تعكس هذه الخدمات حرص هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على إسعاد متعامليها، ونيل رضاهم من خلال منحهم الفرصة لاكتشاف تجربة جديدة مع مزوّد خدمة جديد، من دون أن يخسروا أرقامهم الثابتة، التي أصبحت بطبيعة الحال تشكل جزءاً مهماً من هويتهم».

شروط النقل

وأكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن عمليات نقل الأرقام تتطلب التزام المتعامل بعدد من الأمور، منها دفع الفواتير المستحقة مع مزوّد الخدمة الحالي.

وأضافت أنه يمكن للمتعامل نقل رقمه إلى مزوّد الخدمة الجديد، بشرط ألا يكون رقم الهاتف مقطوعاً جزئياً أو كلياً، وبعد اكتمال عملية النقل، سيمنح المتعامل فترة سماح لتسوية التزاماته التعاقدية المالية، ودفع الرسوم المستحقة السارية.

كما يجب على المتعامل دفع جميع المبالغ المستحقة إلى مزوّد الخدمة القديم الخاص به قبل أو بعد نقل رقمه إلى مزوّد الخدمة الجديد، وفي حال لم تتم تسوية كل المستحقات المالية إلى مزوّد الخدمة القديم، خلال فترة السماح بعد اكتمال عملية النقل، فإنه قد يتم قطع الخط بالكامل مع مزوّد الخدمة الجديد، حتى تتم تسوية كل المبالغ المستحقة المعلقة لمزوّد الخدمة القديم.