27.9 مليار درهم أرباح 10 بنوك وطنية بنمو 38% خلال 9 أشهر

ارتفع صافي أرباح 10 بنوك وطنية مدرجة في أسواق المال المحلية على أساس سنوي، بنسبة 38% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة.

وأظهر رصد، استناداً إلى إفصاحات البنوك المدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، حتى أمس، أن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2022، وصلت إلى 27.93 مليار درهم، مقابل نحو 20.19 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تعادل 7.73 مليارات درهم.

ووصلت أرباح سبعة بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، إلى 19.86 مليار درهم، بزيادة بمقدار 26%، مقارنة بنحو 15.76 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت أرباح ثلاثة بنوك مدرجة في سوق دبي المالي نحو 8.06 مليارات درهم خلال تسعة أشهر، بارتفاع بنسبة 81.7%، مقابل 4.43 مليارات درهم في الفترة المقابلة من 2021.

واستحوذ بنك «أبوظبي الأول» على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية، بعد أن سجل أرباحاً صافية بقيمة 10.9 مليارات درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بارتفاع نسبته 19%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء بنك أبوظبي التجاري في المرتبة الثانية مع تحقيقه أرباحاً صافية بنحو 4.65 مليارات درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بارتفاع بنسبة 22%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2021.

وحلّ «دبي الإسلامي» في المركز الثالث بعد تحقيقه نمواً في صافي الأرباح على أساس سنوي بنسبة 34%، لتصل إلى 4.101 مليارات درهم، مقابل 3.069 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة الزيادة الكبيرة في الإيرادات الأساسية، إضافة إلى انخفاض مطرد في خسائر انخفاض القيمة.

وسجل بنك المشرق صافي أرباح بقيمة 2.6 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وصعدت الأرباح الصافية لبنك دبي التجاري إلى 1.32 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مرتفعة بنسبة 25.8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحقق مصرف أبوظبي الإسلامي أفضل نتائج ربعية له، حيث بلغت الأرباح الصافية مليار درهم للربع الثالث من عام 2022، فيما سجل المصرف نمواً على أساس سنوي في صافي الأرباح بنسبة 53% للأشهر التسعة الأولى من هذا العام لتبلغ 2.45 مليار درهم، مقارنة بـ1.6 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بدعم نمو الإيرادات الإجمالية في مختلف القطاعات الرئيسة.