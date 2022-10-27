«سلامة» تقدم خدمات التأمين للشركات عبر «رحلة المستثمر» التابعة لـ «اقتصادية أبوظبي»

أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (SALAMA)، عن توقيع اتفاقية تعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، لتقديم خدماتها عبر منصّة «رحلة المستثمر»، التابعة لـ«اقتصادية أبوظبي»، والتي تتيح لروّاد الأعمال والمستثمرين إمكانية تقديم طلبات للحصول على مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية، من ضمنها تأمين الشركات بشكل مباشر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سلامة»، فاهم الشحي: «نتطلع إلى توسعة شراكتنا مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ونفخر بقدرتنا على ترسيخ مكانتنا شريكاً مفضّلاً في مجال التأمين للعلامات التجارية المحلية وروّاد الأعمال، إذ نوفر الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال باقات تأمين مميّزة وعالية الجودة، مصممة خصيصاً لتساعدها على الارتقاء بأداء أعمالها».

يذكر أن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أطلقت منصّة «رحلة المستثمر» الرقمية في عام 2021، لتلبية متطلبات روّاد الأعمال والمستثمرين، حيث تتيح لهم تجربة رقمية لتسهيل مزاولة أعمالهم، وتيسير التواصل مع الجهات الحكومية.

وستعمل «سلامة» على دمج خدماتها في هذه المنظومة المتطورة، التي تدعم الأفكار التجارية الجديدة والشركات الناشئة الواعدة.

كما كشفت الدائرة عن المرحلة الثانية من منصّة «رحلة المستثمر»، خلال مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2022»، إذ أضافت إليها مزيداً من الخدمات والأدوات التي تسهل عمليات تأسيس الشركات. وتحوي المنصّة الرقمية أداة محاكاة تعليمية لمساعدة المستثمرين في التعرّف إلى مختلف المراحل والإجراءات لتأسيس شركاتهم.

وتتيح المنصّة كذلك لأصحاب الأعمال تقديم طلبات فتح الحسابات المصرفية، والحصول على خدمات الاتصالات، والدعم التشغيلي للأعمال.