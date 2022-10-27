1.32 مليار درهم صافي أرباح «دبي التجاري» خلال 9 أشهر

حقق بنك دبي التجاري أرباحاً صافية مقدارها 1.32 مليار درهم لفترة التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مرتفعة بنسبة 25.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأكد البنك في بيان أمس، أن الارتفاع القوي في الإيرادات من خلال صافي إيرادات الفوائد والإيرادات التشغيلية الأخرى، أدى إلى ارتفاع قوي في صافي الأرباح، لافتاً إلى أن أسعار الفائدة في السوق استمرت في الارتفاع، ما أدى إلى نمو القروض، وتسجيل أداء مالي قوي للأشهر التسعة الأولى من عام 2022، وفي حين أن بيئة الاقتصاد الكلي العالمية مليئة بالتحديات، إلا أن التوقعات بالنسبة للاقتصاد الإماراتي لاتزال إيجابية. وارتفعت الإيرادات التشغيلية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 2.72 مليار درهم، بزيادة قدرها 13.9%. وبلغ إجمالي الموجودات 117.5 مليار درهم في 30 سبتمبر 2022، مرتفعاً بنسبة 9.1% مقارنة بـ107.8 مليارات درهم، كما في 30 سبتمبر 2021، كما ارتفع صافي القروض والتسليفات، البالغ 79.1 مليار درهم، بنسبة 5.7%، مقارنة بـ74.9 مليار درهم خلال فترة المقارنة.

وبلغت ودائع العملاء 81.8 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 7.9%، مقارنة مع 75.8 مليار درهم خلال فترة المقارنة.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، الدكتور بيرناردز فان ليندر: «حقق بنك دبي التجاري أداءً قوياً يعزى إلى ارتفاع الإيرادات، وتحسن أداء الأعمال. بشكل عام، بلغ صافي أرباحنا 1.322 مليون درهم، أي أعلى بكثير من فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2021، نتيجة ارتفاع صافي دخل الفوائد، وتحسن أداء الأعمال بشكل عام. لقد حقق بنك دبي التجاري تقدماً كبيراً في تحقيق أهدافه طويلة المدى، ولايزال يحرز تقدماً ملحوظاً في أولوياته الاستراتيجية».