«كهرباء دبي» تنجز 8 ملايين معاملة رقمية خلال 9 أشهر

نفذت هيئة كهرباء ومياه دبي لمتعامليها، خلال تسعة أشهر، نحو ثمانية ملايين معاملة عبر القنوات الرقمية التي توفرها الهيئة وشركاؤها.

واستكملت الهيئة التكامل الرقمي لأكثر من 70 مشروعاً مع جهات حكومية وخاصة، من أبرزها هيئة دبي الرقمية، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، وهيئة الصحة بدبي، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، و21 بنكاً، و«اتصالات»، و«دو»، وإينوك، وإيبكو، ومحفظة نقودي، وويسترن يونيون، و(EMPAY). وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، التزام الهيئة بتحقيق رؤيتها بأن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، والمحافظة على مكانتها العالمية بوصفها واحدة من أكثر المؤسسات الخدماتية تميزاً وريادة على مستوى العالم.