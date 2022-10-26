27.9 مليار درهم أرباح 10 بنوك وطنية بنمو 38%خلال 9 أشهر

ارتفع صافي أرباح 10 بنوك وطنية مدرجة في أسواق المال المحلية على أساس سنوي بنسبة 38% خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري من العام الجاري، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة.

وأظهر رصد لوكالة أنباء الإمارات "وام"، استناداً إلى إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية حتى اليوم، أن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2022 وصلت إلى 27.93 مليار درهم مقابل نحو 20.19 مليار درهم الفترة نفسها من العام الماضي 2021، بزيادة تعادل 7.73 مليار درهم.

ووصلت أرباح 7 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري إلي 19.86 مليار درهم بزيادة بمقدار 26% مقارنة بنحو 15.76 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت أرباح 3 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي نحو 8.06 مليار درهم خلال 9 أشهر بارتفاع بنسبة 81.7% مقابل 4.43 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2021.

واستحوذ بنك "أبوظبي الأول" علي النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن سجل أرباحاً صافية بقيمة 10.9 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بارتفاع نسبته 19% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ إجمالي الإيرادات 18 مليار درهم بارتفاع نسبته 13% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع إيرادات صافي الفوائد بنسبة 18%.

وجاء بنك "أبوظبي التجاري" في المرتبة الثانية مع تحقيقه أرباحاً صافية بنحو 4.65 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بارتفاع بنسبة 22% مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، فيما زاد صافي الدخل من الفوائد 10% إلى 7.276 مليار درهم، وزاد الدخل من غير الفوائد 13% إلى 2.665 مليار درهم، ونما الدخل من العمليات التشغيلية 11% إلى 9.941 مليار درهم.

وحل "دبي الإسلامي" في المركز الثالث بعد تحقيقه نمواً في صافي الأرباح على أساس سنوي بنسبة 34% لتصل إلى 4.101 مليار درهم مقابل 3.069 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة الزيادة الكبيرة في الإيرادات الأساسية بالإضافة إلى انخفاض مطرد في خسائر انخفاض القيمة.

وسجل بنك المشرق، صافي أرباح بقيمة 2.6 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فيما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 24.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ليبلغ 5.3 مليار درهم، مدعوماً بشكل رئيسي بزيادة صافي إيرادات الفوائد مدفوعة بنمو قوي على امتداد نشاطات وأعمال البنك.

وصعدت الأرباح الصافية لبنك "دبي التجاري" إلى 1.32 مليار درهم خلال التسعة شهور الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2022 مرتفعة بنسبة 25.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بدعم الارتفاع القوي في الإيرادات من خلال صافي إيرادات الفوائد والإيرادات التشغيلية الأخرى.

وحقق مصرف أبوظبي الإسلامي أفضل نتائج ربعية له، حيث بلغت الأرباح الصافية 1 مليار درهم للربع الثالث من العام 2022، فيما سجل المصرف نمواً على أساس سنوي في صافي الأرباح بنسبة 53% للأشهر التسعة الأولى من هذا العام لتبلغ 2.45 مليار درهم مقارنة بـ 1.6 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، بدعم نمو الإيرادات الإجمالية في مختلف القطاعات الرئيسية.

وارتفع صافي أرباح "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 64.4% إلى 878.8 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فيما بلغ صافي الربح خلال الربع الثالث 351.4 مليون درهم بزيادة نسبتها 53.7% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021، وهو أعلى صافي ربح ربعي يُسجّل منذ الربع الثالث من عام 2015 بفضل الميزانية العمومية المتنوعة وانخفاض تكلفة المخاطر في بيئة اقتصادية كلية قوية.

ونمت الأرباح الصافية لمصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 24.1% لتصل إلى568.6 مليون درهم عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 458 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة، في حين بلغت الأرباح التشغيلية 730.3 مليون درهم بنهاية الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بـ 652.9 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق بارتفاع وقدرة 11.9%.

وزادت أرباح "بنك أم القيوين الوطني" إلى 259.9 مليون درهم خلال التسعة شهور الأولى 2022، مقارنة بأرباح قدرها 194.7 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو بنسبة 33.5%، فيما نجح البنك التجاري الدولي في التحول للربحية مع تحقيق 100 مليون درهم صافي أرباح خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري بالمقارنة مع 45 مليون درهم صافي خسائر لنفس الفترة من العام الماضي.