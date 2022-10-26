«ماجد الفطيم» تخطط لرفع استثماراتها في مصر إلى 44 مليار جنيه

أفادت شركة «ماجد الفطيم» بأن قيمة استثماراتها في الأسواق المصرية وصلت إلى 26 مليار جنيه مصري، فيما تخطط الشركة لرفع استثماراتها إلى 44 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الشركة، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إلى أنها تعتزم التوسع في مشروعاتها الاستثمارية بالأسواق المصرية في قطاعات التجزئة والعقارات والترفيه.

وتفصيلاً، قالت شركة «ماجد الفطيم»، إنها تعد شريكاً اقتصادياً لمصر منذ فترة طويلة، حيث دخلت السوق المصرية لأول مرة منذ أكثر من عقدين، لافتة إلى أن استثماراتها المستمرة في مصر، لها العديد من العائدات الاقتصادية.

وأوضحت أن قيمة استثمارات «ماجد الفطيم» في مصر حالياً تصل إلى 26 مليار جنيه، ولدى الشركة خطط لرفعها إلى 44 مليار جنيه، عبر مجموعة من المشروعات الاستثمارية التي تغطي قطاعات التجزئة والعقارات والترفيه والتسلية. وأشارت «ماجد الفطيم» إلى أنها تركز في جميع الأسواق التي تعمل فيها، على دعم المجتمعات المحلية بشكل مسؤول من حيث توفير فرص العمل والاستفادة من المواهب المحلية وتطويرها. علاوة على ذلك، وعلى مدى العقدين الماضيين أسهمت استثمارات «ماجد الفطيم» في استحداث81 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على مستوى مختلف أصولها في مصر.

وأضافت أن حجم استثمارات «ماجد الفطيم» في قطاع التجزئة بالأسواق المصرية، بلغ 2.3 مليار جنيه، من خلال العلامة التجارية «كارفور»، وتخطط لضخ استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى 250 مليون جنيه في السوق المصرية.

وأفادت بأنها، منذ انطلاقها في مصر، عملت «ماجد الفطيم» على إحداث طفرة في مفهوم تسوق المواد الغذائية في الأسواق المصرية، لافتة إلى أنها تدير خلال الفترة الحالية 59 متجراً، و14 «هايبرماركت»، و45 «سوبرماركت - كارفور» في مختلف محافظات مصر. وأوضحت «ماجد الفطيم»، أنها تدير حالياً أربعة مراكز تسوّق في مصر، من بينها مركز «سيتي سنتر المعادي»، ويعد أول مركز تسوّق مملوك لشركة «ماجد الفطيم» في مصر، والذي تم افتتاحه في عام 2002، ويستقطب حالياً نحو 10.5 ملايين متسوّق سنوياً. وأضافت أنها تدير أيضاً مركز «سيتي سنتر ألماظة» في القاهرة، والذي فتح أبوابه عام 2019، وكذلك «مول مصر»، الذي يحتوي على أكثر من 350 متجراً على مساحة 165 ألف متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير، وهو الوجهة الأساسية لتجربة «سكي مصر»، و«ماجيك بلانيت»، ودور عرض «فوكس سينما» التي تضم 21 شاشة. ولها حضور أيضاً في محافظة الإسكندرية، حيث تدير الشركة «سيتي سنتر الإسكندرية» الذي يعدّ أكبر مركز تسوّق في المدينة، ويجذب ملايين الزوّار سنويا.ً وأفادت «ماجد الفطيم» بأنها افتتحت خلال العام الجاري مقر «مركز الحلول الشاملة» في «سيتي سنتر ألماظة» بالشراكة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وبدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.