110 ملايين درهم استثمارات «ويستوود ريزيدنس» في منطقة الفرجان

يعتبر إطلاق مشروع «ويستوود ريزيدنس»، التابع لشركة «امتياز» العقارية، أحدث مشروعاتها السكنية في منطقة الفرجان. ويتألف المشروع، الذي تبلغ كلفته 110 ملايين درهم، من 188 وحدة مفروشة بالكامل، تشمل استديوهات وشققاً بغرفة نوم واحدة.

ويحظى المشروع بموقع متميز وهادئ في قلب دبي النابضة بالحياة، على بعد ثلاث دقائق فقط سيراً على الأقدام من محطات مترو حدائق الفرجان، ما يسهل الوصول إلى مجمّع الفرجان من جميع مناطق دبي.

ويوفر المشروع السكني العديد من المرافق المميزة داخل المجمّع، مثل المساجد والمدارس والمرافق الرياضية الخارجية ومركز للبيع بالتجزئة. ويضم المشروع العديد من المساحات العائلية المفتوحة، بما فيها المتنزهات والحدائق القريبة والتابعة لمشروع فرجان للتنمية. ويوفر المشروع السكني وسائل راحة استثنائية، بما في ذلك نادٍ وحوض سباحة وصالة رياضية حديثة.