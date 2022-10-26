أرباح «أبوظبي الإسلامي» الفصلية تقفز 105% إلى مليار درهم

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، أمس، عن تحقيقه أرباحاً صافية بلغت مليار درهم، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة نسبتها 105%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث سجل المصرف أرباحاً بـ493 مليون درهم.

وأفاد المصرف في بيان بأنه سجل نمواً على أساس سنوي في صافي الأرباح بنسبة 53% للأشهر التسعة الأولى من عام 2022، لتبلغ 2.45 مليار درهم، مقارنة بـ1.6 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2021. وشهدت إيرادات المصرف خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام الجاري، نمواً بنسبة 10%، لتبلغ 4.516 مليارات درهم، مقابل 4.093 مليارات درهم في العام الماضي.

ووفقاً للمصرف، نتج ذلك عن زيادة الرسوم والعمولات بنسبة 22%، إضافة إلى زيادة الدخل من مصادر التمويل بمقدار 10%، ليبلغ 2.802 مليار درهم، بفضل نمو تمويل المتعاملين ومعدلات المرابحة الأعلى.

وحقق المصرف أفضل أداء تاريخياً في ما يتعلق بنسبة التكلفة إلى الدخل، حيث انخفض بمقدار 4.6 نقاط مئوية لتبلغ 37.6%.

وأسهم بذلك ارتفاع الإيرادات وتوفير التكاليف، نتيجةً للاستثمارات المستمرة في المشروعات الرقمية، التي أسهمت في خفض النفقات بنسبة 2% على أساس سنوي، لتبلغ 1.699 مليار درهم.