«ديوا» تنجز 52.61% من المحطة الكهرومائية في «حتا»

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» عن وصول نسبة الإنجاز في مشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في «سد حتا» التي تنفذها الهيئة إلى 52.61%، كما كشفت عن اكتمال إنشاء الجدار الرئيس للسد العلوي بارتفاع 72 متراً من الخرسانة المضغوطة، واكتمال إنشاء الجدار الجانبي للسد العلوي بارتفاع 37 متراً.

القدرة الإنتاجية

ولفتت «ديوا» إلى أن المحطة الكهرومائية ستعتمد في إنتاج الكهرباء على المياه المخزنة في «سد حتا»، وسد آخر علوي تم إنشاؤه أخيراً في المنطقة الجبلية.

وستصل القدرة الإنتاجية للمحطة إلى 250 ميغاواط، بعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً، فيما تعد هذه المحطة الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، وتصل استثمارات المشروع المتوقع الانتهاء منه في الربع الأخير من عام 2024 إلى مليار و421 مليون درهم.

طاقة نظيفة

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن مشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في «سدّ حتا» يأتي ضمن جهود الهيئة لتحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحقيق «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050»، و«استراتيجية الحياد الكربوني 2050» لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وفي إطار الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة «حتا»، وتلبية احتياجاتها التنموية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتوفير فرص عمل مبتكرة للمواطنين في «حتا».

وأضاف أن مشروع المحطة الكهرومائية في منطقة «حتا» يأتي ضمن المشروعات والمبادرات التي أطلقتها الهيئة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة في دبي، التي تشمل مختلف التقنيات المتاحة، بما في ذلك الألواح الكهروضوئية، والطاقة الشمسية المركزة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة.

آلية العمل

ووفقاً لـ«ديوا»، ستستفيد المحطة الكهرومائية في إنتاج الكهرباء من المياه المخزنة في «سد حتا»، وسد عُلوي آخر تم إنشاؤه في المنطقة الجبلية. وستقوم توربينات متطورة، تعتمد على الطاقة النظيفة المنتجة في «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، بالعمل بطريقة عكسية لضخ المياه من «سد حتا» إلى السد العلوي، وعند الحاجة سيتم تشغيل هذه التوربينات لإنتاج الكهرباء وتزويد شبكة الهيئة بها، من خلال الاستفادة من قوة اندفاع المياه المنحدرة من السد العلوي إلى سد حتا، وذلك عن طريق قناة مائية تحت الأرض، يصل طولها إلى 1.2 كيلومتر.

وستصل كفاءة دورة عملية إنتاج وتخزين الكهرباء إلى 78.9%، مع استجابة فورية للطلب على الطاقة خلال 90 ثانية.