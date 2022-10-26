«مصدر» تستحوذ على «أرلينغتون إنرجي» البريطانية

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، أمس، عن استحواذها على شركة «أرلينغتون إنرجي» المتخصصة في تطوير نظم لتخزين الطاقة، ومقرها المملكة المتحدة.

وأفادت «مصدر» في بيان بأن من شأن هذه الخطوة الإسهام في توسيع نطاق وجودها ضمن سوق الطاقة المتجددة بالمملكة المتحدة وأوروبا، إلى جانب دعم جهود الدول لتحقيق أهدافها الخاصة بالحياد المناخي.

ولدى شركة «أرلينغتون إنرجي»، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، سجل حافل في مجال تطوير وإنشاء وتشغيل وتمويل حلول الطاقة المرنة.

وستتيح عملية الاستحواذ الجديدة، المجال أمام «مصدر» لتطوير وتمويل وإدارة وتشغيل مشروعات نظم بطاريات تخزين الطاقة المتجددة تحت مظلة منصة «مصدر - أرلينغتون».