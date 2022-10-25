"المشرق" يحقق صافي أرباح بـ2.6 مليار درهم خلال 9 أشهر

أعلن بنك المشرق اليوم، عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من العام والمنتهية في 30 سبتمبر 2022، مسجلا صافي أرباح بقيمة 2.6 مليار درهم.

وحقق البنك نموا قويا في الدخل التشغيلي، حيث ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 24.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ليبلغ 5.3 مليارات درهم.

وأوضح البنك في بيان، أن ذلك يعزى بشكل رئيس إلى زيادة صافي إيرادات الفوائد مدفوعة بنمو قوي على امتداد نشاطات وأعمال البنك.

وحافظ معدل إجمالي الدخل من غير الفوائد إلى الدخل التشغيلي على ارتفاعه عند 42.2%، وهي من أعلى النسب على الإطلاق في القطاع.

وبلغت الأرباح التشغيلية نحو 3.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 33.2% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2021، وذلك نتيجة لقوة الدخل التشغيلي للبنك وقدرته على ضبط النفقات التشغيلية.

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 7.8% منذ بداية العام وحتى تاريخه لتصل إلى 109.4 مليار درهم.

وبلغت نسبة الأصول السائلة 29.5% في سبتمبر 2022 (مقارنة بنحو 29.0% في ديسمبر 2021).

وشهد إجمالي القروض والسلف نمواً بنسبة 12.1% منذ بداية العام وحتى تاريخه ليصل إلى 91.3 مليار درهم.

وبقيت نسبة القروض إلى الودائع ثابتة عند مستوى 83.5% في نهاية سبتمبر 2022.