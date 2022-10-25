أحمد بن سعيد: الشركة ستتسلم أولى طائرات البوينغ 777 إكس في عام 2025

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات»، والمجموعة، إن طلبياتنا المعلنة من الطائرات مع كل من إيرباص وبوينج لا تزال كما هي، ونحن على تواصل دائم مع الشركتين المصنعتين حول كافة التطورات ومواعيد التسليم.

وأضاف سموه: نعمل حالياً على إعادة جميع طائراتنا A380 إلى الخدمة. كما نقوم بتنفيذ برنامج لتحديث 120 طائرة بوينج وإيرباص، بما في ذلك تركيب مقصورة الدرجة السياحية الممتازة، وإدخال تحسينات على مقصورات الدرجات الأخرى بموجب استثمار أكثر من 8 مليارات درهم في برنامج ضخم، يتضمن خيارات أوسع للوجبات وقائمة نباتية جديدة وتجربة "سينما في الأجواء".

وذكر سموه أن الناقلة ستتسلم أولى طائرات الإيرباص A350 في الربع الأخير من 2024، أما طائرات البوينج 777X فمن المؤمل أن نتسلم أولاها في عام 2025.