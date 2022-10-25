أحمد بن سعيد: اجتزنا أصعب عام في تاريخ "طيران الإمارات".. ونتوقع العودة إلى الربحية خلال السنة المالية الجارية

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات»، والمجموعة، إن السنة المالية الماضية 2021/ 2022 كانت سنة التعافي لطيران الإمارات، بعد أن اجتزنا أصعب عام في تاريخ ناقلتنا. مشيراً إلى أن الأمر لا يتعلق باستعادة قدراتنا فحسب، بل أيضاً بزيادة إمكاناتنا المستقبلية أثناء إعادة البناء.

وأضاف سموه: هدفنا هو أن نبني أفضل وأقوى، حتى نتمكن من تقديم تجارب أفضل لعملائنا ومزيد من الدعم للمجتمعات التي نخدمها. وعلى الرغم من التطورات العالمية المعاكسة، إلا أننا نواصل تحقيق أداء جيد، ونتوقع العودة إلى الربحية في السنة المالية الجارية. وذكر سموه أن مجموعة الإمارات ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة نتائجها المالية نصف السنوية.