أحمد بن سعيد: "طيران الإمارات" استعادت 90% من شبكة خطوطها و80% من السعة المقعدية

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات»، والمجموعة، إن الناقلة استعادت أكثر من أكثر من 90% من شبكة خطوطنا، وأكثر من 80% من السعة المقعدية مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.

وذكر سموه، أن جميع طائرات الشركة من طراز بوينغ 777 وعددها 151 طائرة، فضلاً عن وأكثر من 70 طائرة A380 قيد الخدمة الآن، مشيراً إلى أن الناقلة استطاعت تقليص الخسائر بدرجة كبيرة في السنة المالية السابقة، مضيفاً: لقد شهدنا موسماً صيفياً رائعاً، ونتطلع بتفاؤل نحو المستقبل.