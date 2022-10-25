"دي بي ورلد": 2.5% نمواً في أحجام مناولة الحاويات خلال 9 أشهر

قالت "دي بي ورلد المحدودة"، مزوّد الحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم، إنها قامت بمناولة 59.6 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا على مستوى محفظتها العالمية من محطات الحاويات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بزيادة إجمالية في أحجام الحاويات قدرها 2.0% على أساس سنوي مُعلن، وبزيادة بنسبة 2.5% على أساس المقارنة المثلية.

وذكرت في بيان صحافي أنه على أساس الربع الثالث من عام 2022، قامت "دي بي ورلد" بمناولة 20.1 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا، بزيادة قدرها 1.5% على أساس سنوي وبزيادة بنسبة 2.1% على أساس المقارنة المثلية.

وجاء النمو الإجمالي لحجم المناولة في الربع الثالث من عام 2022 مدفوعًا بشكل أساسي بالأرقام التي حققتها منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكتين وأستراليا مع أداء قوي من "تشينغداو" (الصين)، و"آشيان تيرمينالز إنك" (الفلبين)، و"لايم شابانغ إنترناشيونال تيرمينال" (تايلاند)، و"جدة" (المملكة العربية السعودية)، و"فانكوفر" (كندا)، و"بوسورجا" (الإكوادور)، و"سانتوس" (البرازيل)، وأستراليا. وفي ميناء "جبل علي" (دولة الإمارات)، تمت مناولة 3.5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا خلال الربع الثالث من 2022، فيما يمثل ارتفاعًا بنسبة 2.0% على أساس سنوي.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـمجموعة "دي بي ورلد": سلطان أحمد بن سليّم، "نعلن عن أداء قوي في حجم المناولة من جديد مع تحقيق نمو في إجمالي حجم المناولة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 يُقدّر بنسبة 2.5%، ليأتي مرة أخرى متقدمًا على معدّل نمو القطاع بنسبة 1.1%، وكما هو متوقع، فقد تباطأت معدّلات النمو بسبب الظروف السوقية الأكثر صعوبة، إلا أن التجارة العالمية استمرت في الصمود، ومن المتوقع أن تستمر محفظتنا في تقديم أداء يتفوق على معدلات السوق".

وأضاف: "جاء النمو في الربع الثالث مدفوعًا بشكل أساسي بالأداء القوي لمحطات الحاويات التابعة لنا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والأمريكتين وأستراليا. ومن الأمور المشجعة أن يحقق ميناءنا الرئيسي في جبل علي (دولة الإمارات) أداءً محسّنًا مع نمو في إجمالي حجم المناولة بنسبة 2.0% على أساس سنوي".