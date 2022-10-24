مكتوم بن محمد: نجاح برنامج الخصخصة يؤكد إيمان المستثمرين باستراتيجية دبي الاقتصادية

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم، أمس، عزمها المضي قدماً في عملية طرح عام أولي، وإدراج جزء من أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن إعلان «إمباور»، «يمثل خطوة مهمة في تنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن عملية تطوير أسواق المال والبورصات في دبي، وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، وترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي عالمي».

وقال سموه: «يؤكد النجاح المتحقق لبرنامج الخصخصة الذي تتبناه دبي، مدى إيمان المستثمرين باستراتيجيتها الاقتصادية القوية، وما تطرحه من فرص كبيرة وواعدة للنمو، وما تتبعه من خطط تطويرية على المديين القريب والبعيد».

وأضاف سموه، أن «إعلان (إمباور) يشكّل منعطفاً تاريخياً في مسيرتها، ويدعم مساعي سوق دبي المالي في اتجاه تسريع وتيرة عمليات الإدراج الجديدة في مختلف القطاعات». وتابع سموه: «نعتز بنجاح (إمباور) كأكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، ودورها الفعّال في دعم جهود التنمية المستدامة، وتأكيد مكانة دبي بين أهم مدن العالم الذكية، علاوة على إسهام المؤسسة في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050، ودعم مساعي الإمارة نحو الاضطلاع بدور ريادي على الصعيد العالمي في معالجة آثار تغير المناخ».

«مليار سهم»

وكشفت «إمباور» في مؤتمر صحافي، أمس، عن إتاحة «مليار سهم» للاكتتاب، بقيمة اسمية قدرها 10 فلوس للسهم الواحد، حيث تمثل هذه الأسهم ما نسبته 10% من إجمالي رأسمال المؤسسة.

ويتضمن الطرح، بيع الأسهم الحالية المملوكة إجمالاً من هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) وشركة الإمارات باور إنفستمنت، المملوكة بالكامل وبشكل غير مباشر لشركة دبي القابضة، ويشار إليهما معاً بـ«المساهمين البائعين»، حيث تبيع هيئة كهرباء ومياه دبي 7%، و«الإمارات للطاقة» 3%، من الأسهم خلال عملية الطرح.

ويحتفظ المساهمان البائعان بحقهما في تعديل حجم العرض (في الشرائح الكاملة أو الفردية) في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب في الشريحة الثانية، ويكون ذلك وفقاً لتقديرهما المطلق وللقوانين المعمول بها، وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

الاكتتاب

وتبدأ فترة الاكتتاب في 31 أكتوبر الجاري؛ فيما من المتوقع أن تنتهي بتاريخ السابع من نوفمبر 2022، للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، وبتاريخ الثامن من الشهر نفسه للمستثمرين المؤهلين.

ومن المتوقع قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي في نوفمبر 2022. وأصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني، تصريحاً شرعياً يؤكد، من وجهة نظرها، توافق الطرح مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويتكون رأسمال الشركة الحالي من 10 مليارات سهم عادي مدفوع بالكامل، ومصدر وقائم، وبقيمة اسمية قدرها 0.10 درهم للسهم الواحد.

توزيع الأرباح

وبعد استكمال الطرح، تعتزم الشركة تبني سياسة نصف سنوية لتوزيع الأرباح على مساهميها مرتين كل سنة مالية بعد الطرح في أبريل وأكتوبر من كل عام.

وتتوقع الشركة دفع حد أدنى من توزيعات الأرباح، قدره 850 مليون درهم سنوياً على مدار أول سنتين ماليتين، بعد الطرح (أبريل 2023 إلى أكتوبر 2024)، حيث تتوقع الشركة توزيع أول دفعة أرباح بحد أدنى قدره 425 مليون درهم بعد الطرح، للنصف الثاني من عام 2022 بحلول أبريل 2023.

وبعد توزيعات أرباح أكتوبر 2024، تتوقع الشركة دفع توزيعات مستدامة تماشياً مع نمو أعمالها.

وتهدف سياسة توزيع الأرباح هذه إلى تجسيد توقعات الشركة لتحقيق تدفقات نقدية قوية، وإمكانات تحقيق أرباح طويلة الأجل، مع السماح للشركة بالاحتفاظ برأسمال كافٍ لتمويل متطلبات التشغيل المستمرة، ومواصلة الاستثمار لتحقيق نمو طويل الأجل.

وتخضع سياسة توزيع الأرباح لمراعاة مجلس الإدارة متطلبات إدارة النقد، في ما يتعلق بمصروفات التشغيل ومصروفات التمويل والنفقات الرأسمالية المتوقعة، إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينظر مجلس الإدارة أيضاً في ظروف السوق وبيئة التشغيل في ذلك الوقت في أسواق الشركة، وتوقعات المجلس لأعمال الشركة.

مركز عالمي

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «إمباور»، سعيد محمد الطاير، إن دبي تسير بخطى نحو تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي رائد، مشيراً إلى أن «الإمارة تسعى في هذا السياق إلى مضاعفة قيمة أسواقها المالية إلى ثلاثة تريليونات درهم».

وأضاف الطاير، أن «التقنيات المتطورة للشركة، وسجلها الناجح في تنفيذ مشروعات متميزة في دبي، يعكسان الدور الرئيس الذي تضطلع به هيئة كهرباء ومياه دبي والشركات التابعة لها في عملية التحول نحو الطاقة الخضراء». وتابع أن «قدرة (إمباور) على توسيع نطاق أعمالها وخبراتها يضمن لها تحقيق النمو في الأسواق التي يلعب فيها تبريد المناطق دوراً مجتمعياً مهماً».

دعم

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أحمد بن شعفار: «مع امتلاكها حصة سوقية تبلغ 80% في إمارة دبي، فإن (إمباور) تدعم النمو الاقتصادي السريع للمدينة، وتستفيد منه في الوقت ذاته». وأوضح أن «ذلك يشمل التوجهات الكبرى، مثل توسع أعمال البنية التحتية، وتنامي عدد السكان، والمناخ الحار، والتي تتسارع معها الحاجة إلى خدمات تبريد أكثر كفاءة واستدامة».

وأضاف أنه «بصفتها إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات تبريد المناطق بتقنيات متطورة، ونشر أساليب تبريد أكثر استدامة في دبي، توفر (إمباور) للمكتتبين فرصة فريدة للاستثمار في شركة تعمل في سوق يتمتع بأساسيات اقتصادية قوية لقطاع تبريد المناطق، ما يجعله محركاً لنمو شركة (إمباور)».

نائب حاكم دبي:

• «إعلان (إمباور) يدعم مساعي سوق دبي المالي في اتجاه تسريع وتيرة عمليات الإدراج الجديدة».

• إتاحة «مليار سهم» للاكتتاب، بقيمة اسمية قدرها 10 فلوس للسهم الواحد.

• فترة الاكتتاب تبدأ في 31 أكتوبر.. وتوقعات بانطلاق التداول خلال نوفمبر.