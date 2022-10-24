حكم بإشهار إفلاس شركة «أرابتك» بمطالبات 10 مليارات درهم

حكمت محكمة دبي الابتدائية، خلال الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين 24 أكتوبر 2022، بإشهار إفلاس شركة أرابتك القابضة، شركة مساهمة عامة، والشركات التابعة لها محل الطلب وهي: أرابتك للإنشاءات ذ.م.م دبي، النمساوية العربية للخرسانة الجاهزة ذ.م.م. ، أرابتك بريكاست ذ.م.م_ دبي، صقر الإمارات الكهروميكانيكية - ايفيكو ذ.م.م - دبي، أرابتك للإنشاءات ذ.م.م - أبوظبي، صقر الإمارات الكهروميكانيكية ايفيكو ذ.م.م أبوظبي وتصفية أموالهم.

وحكمت بتوقيع الحجز التحفظي على أرصدة وحسابات وأموال الشركة المشهر إفلاسها / أرابتك القابضة – شركة مساهمة عامة- والشركات التابعة لها محل طلب الإفلاس، بكافة البنوك وأفرعها في الدولة، وعلى العقارات، والأسهم والسندات، والسيارات والمركبات العائدة إليها لدى الجهات المختصة، وعلى الجهات المحجوز لديها الإقرار بما في الذمة خلال الأجل القانوني من تاريخ إعلانهم، مع منع العاملين لديهم من الوفاء للغير في حدود مبلغ الحجز ومقداره 10,181,700,538 درهم، وعليهم تحويل الأرصدة لديهم إلى خزانة المحكمة على ذمة هذه التفليسة محملة بأي حجز سابق، ونصرح بوضع إشارة الحجز على الرخص التجارية العائدة للمحجوز عليهم لدى دائرة دبي للتنمية الاقتصادية، ولأميني التفليسة إخطار المصرف المركزي، وإعلان المحجوز لديهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحجز.