ارتفاع أرباح مصرف الشارقة الإسلامي الصافية 24% بنهاية الربع الثالث

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي ارتفاع أرباحه الصافية بنسبة 24.1% حيث بلغت 568.6 مليون درهم عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 458 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة في حين بلغت الارباح التشغيليه 730.3 مليون درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بـ 652.9 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق بارتفاع وقدرة 11.9%.

وسجل المصرف صافي مخصصات انخفاض القيمة مبلغ 161.7 مليون درهم، مقارنة بـ 194.8 مليون درهم للفترة السابقة، بانخفاض قدره 33.1 مليون درهم أو 17٪، بينما ارتفع صافي ايرادات المنتجات التمويلية والاستثمارية بنسبة 9% ما يعادل إرتفاعاً قدره 72.8 مليون درهم ليبلغ 885 مليون درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2022 مقارنه بـ 812.3 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق.

فيما ارتفعت صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 7.8% لتصل إلى 265.8 مليون درهم مقارنه بـ 246.5 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق.

وفيما يخص المصروفات العمومية والإدارية فقد بلغت 420.5 مليون درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بـ 405.9 مليون درهم عن نفس الفترة من عام 2021 بارتفاع هامشي وقدره 14.6 مليون درهم مع تحسن نسبه المصاريف إلى الدخل لتصل لنسبة 36.5% مقارنه 40.4 % بنهايه عام 2021.

وقد استقرت الميزانية العمومية للمصرف عند إجمالي الأصول ب 54.6 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2022 مقارنه بـ 55 مليون درهم عن نهاية العام السابق بانخفاض هامشي وقدره 361.9 مليون درهم بنسبه 0.7%

وداوم مصرف الشارقة الإسلامي على الإحتفاظ بنسبة سيوله قوية حيث بلغت 11.7 مليار درهم بمعدل 21.5% إلى اجمالي الموجودات مقارنه بـ 14.3 مليار درهم ما نسبته 26.1% من إجمالي الموجودات عن نهاية العام السابق.

وواصل المصرف تنويع محفظته التمويلية في مختلف القطاعات الاقتصادية وارتفع إجمالي تمويل العملاء بمقدار 1.6 مليار درهم أو 5.5٪ ليصل إلى 30.6 مليار درهم مقارنة بـ 29 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2021، وذلك باتباع سياسة ائتمانية حكيمة تتخذ في الاعتبار جميع التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية.

وفيما بلغت نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء 84.7٪ بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للإدارة.

في حين بلغت ودائع العملاء خلال الربع الثالث مبلغ وقدره 36.1 مليار درهم مقارنةً بـ 38.5 مليون درهم عن نهاية العام السابق بانخفاض قدره 2.3 مليار درهم ما نسبته 6.1%.

ويتمتع مصرف الشارقة الإسلامي بقاعدة رأسمال قوية، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية يونيو 2022 مبلغ 7.6 مليار درهم، والتي تمثل 14% من إجمالي موجودات المصرف وبهذا حافظ المصرف على ارتفاع نسبة كفاية رأس المال وفقا لمقررات بازل III عند مستوى 20.6 %.

وبهذا ارتفع معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية بشكل ملحوظ عند 1.38 % و 9.89% على التوالي مقارنهً بـ .95% و 6.7% بنهاية العام السابق.