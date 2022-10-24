مكتوم بن محمد: طرح أسهم "إمباور" للاكتتاب العام يأتي ضمن خطة لجنة تطوير أسواق المال والبورصات بدبي

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن طرح مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" أسهمها للاكتتاب العام يأتي ضمن خطة لجنة تطوير أسواق المال والبورصات بدبي، وفق رؤية الشيخ محمد بن راشد لتنمية اقتصاد دبي وتعزيز ريادته.



وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي"إمباور" طرح 10%من أسهمها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي."



وأضاف سموه: "إمباور أكبر مزود لخدمات التبريد في العالم و يأتي طرح أسهمها ضمن خطة لجنة تطوير أسواق المال والبورصات بدبي، التي تعمل وفق رؤية الشيخ محمد بن راشد لتنمية اقتصاد دبي وتعزيز ريادته".