"إمباور" تعتزم طرح 10% من أسهمها في اكتتاب عام

أعلنت شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، عن طرح 10% من أسهم الشركة، للاكتتاب العام في سوق دبي المالي.

وأشارت الشركة في مؤتمر صحافي، اليوم، أن عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب تقدر بمليار سهم.

وتتطلع "إمباور"، إلى جمع ما يصل إلى 700 مليون دولار من هذا الطرح العام، حيث تسارع الشركات للاستفادة من الطلب القوي على الإدراجات في منطقة الشرق الأوسط.

وبينت الشركة، أن الطرح يتضمن بيع الأسهم الحالية المملوكة اجمالا من "ديوا" وشركة الامارات باور المملوكة لشركة دبي القابضة، حيث من المقدر أن تبيع هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، 7% و(الامارات للطاقة) 3% من الاسهم خلال العملية الطرح.

ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة إمباور، أحمد بن شعفار، أن اكتتاب الشركة محطة استثنائية في مسيرة الشركة الناجحة.

ومن الجدير بالذكر، أن هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) التي تمتلك نحو 70% من أسهم شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي.

تتوقع "إمباور" دفع 850 مليون درهم كحد أدنى من الأرباح سنوياً في أول عامين ماليين بعد الاكتتاب العام، موضحة في بيان سابق أن سياسة توزيع الأرباح المقترحة تقوم على توزيع أرباح نصف سنوية بدفع الأرباح مرتين في كل سنة مالية في أبريل وأكتوبر، بعد الاكتتاب العام.

ويتولى كل من الإمارات دبي الوطني كابيتال والمجموعة المالية هيرميس هما المديران الرئيسيان للاكتتاب العام..