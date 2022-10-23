مستهلكون يطالبون منافذ البيع بتركيز التخفيضات على السلع الأساسية

قال مستهلكون إن بعض منافذ البيع تركز أغلبية التخفيضات الخاصة بها على سلع غير أساسية لا تُشكل أولوية للمستهلكين حالياً.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن التخفيضات الخاصة بالسلع الأساسية لا تزيد على 30% من إجمالي العروض، مطالبين بالتركيز على السلع الأساسية، وفي مقدمتها: اللحوم، الدواجن، الأرز، الزيوت، السكر، الطحين، الخضراوات والفواكه.

من جانبهما، قال مسؤولان في منفذي بيع إن العروض تُعد إحدى الوسائل للتخلص من المخزون الكبير من بعض السلع.

وأوضحا أن العروض تتم بالاتفاق مع موردي السلع، وليست قراراً خاصاً بمنفذ البيع وحده، متفقين على أهمية التنويع وتلبية احتياجات مختلف المستهلكين في عروض التخفيضات المطروحة.

سلع غير أساسية

وتفصيلاً، قال المستهلك رامي علي، إن منافذ بيع لها فروع في عدد من أسواق الدولة، دأبت خلال الفترة الأخيرة على طرح عروض تخفيضات على عدد قليل للغاية من السلع الأساسية، مع تركيز أغلبية عروضها على سلع غير أساسية لا تُشكل أولوية للمستهلكين حالياً، ويمكن الاستغناء عنها بسهولة، مشيراً إلى أن عروض السلع الأساسية تصل إلى 30% من إجمالي العروض، مقابل 70% على السلع الكمالية.

وطالب منافذ البيع، بالتركيز على عروض السلع الأساسية، وفي مقدمتها اللحوم، الدواجن، الأرز، الزيوت، السكر، الطحين، المعكرونة، البيض، المياه، الخضراوات والفواكه، وغيرها.

وأكد علي أن التخفيضات على السلع الأساسية قليلة للغاية، وإن وجدت فهي بنسب صغيرة، وعلى صنف واحد، في وقت تركز فيه التخفيضات على سلع غير أساسية تشمل أصنافاً عدة من الشوكولاتة، البسكويت، المقرمشات والشيبس، ومنتجات العناية بالشعر.

عروض قليلة

من جانبها، اتفقت المستهلكة سامية عبدالله، على تركيز بعض منافذ البيع، في عروضها على سلع غير أساسية لا تُشكل أولوية لدى المستهلكين.

وقالت إن السلع الأساسية مثل: اللحوم، الدواجن، الأرز، الألبان، الأجبان والبيض، خارج تلك العروض غالباً، وإن وجدت فهي قليلة، وتشمل نوعاً واحداً، وبنسب تخفيضات قليلة.

ولفتت إلى أن منافذ بيع عدة تركز على طرح خصومات واسعة النطاق على سلع غير أساسية، وبنسب كبيرة مثل: منتجات العناية بالبشرة، صبغات الشعر، النوتيلا، السكاكر الخاصة بالأطفال، الصلصات المختلفة، والمشروبات الغازية.

اللحوم والدواجن

في السياق نفسه، قال المستهلك صالح الغريب، إن التخفيضات الخاصة بالسلع الأساسية قليلة، وتشمل في الأغلب نوعاً واحداً، بنسب خصومات قليلة، لافتاً إلى أن كتيبات العروض لبعض منافذ البيع توضح ذلك بشكل كبير، إذ لا تزيد عروض السلع الأساسية على نسبة 25% من إجمالي المعروض. وتابع: «الخصومات على الدواجن واللحوم قليلة، رغم أسعارها المرتفعة، كما أن التخفيضات على سلع مثل الأرز، السكر، الزيوت، والطحين، ضئيلة كذلك، وإن وجدت، فإنها تشمل نوعاً واحداً، ويعرض بأحجام كبيرة تكفي أشهراً، ما يعرضه للتلف».

وأشار إلى أنه في المقابل، فإن تخفيضات السلع الكمالية تشمل أصنافاً عدة، وبنسب خصم كبيرة، ومنها خليط الكيك، القشطة والكريمة، العصائر المحلاة، كريم كراميل، المخللات، الشوكولاتة، الشيبس، ومنتجات العناية بالجسم.

تخفيضات شاملة

إلى ذلك، قال المسؤول في منفذ بيع كبير، محمد حسن، لـ«الإمارات اليوم»، إن التخفيضات تشمل سلعاً أساسية وغير أساسية، لافتاً إلى أن بعض السلع التي تعتبر «أساسية» لدى بعض المستهلكين، تُعد «كمالية» لدى مستهلكين آخرين، مشدداً على أهمية التنويع وتلبية احتياجات مختلف المستهلكين في عروض التخفيضات المطروحة.

واتفق المسؤول في منفذ بيع آخر، راجيف تمارا، مع نظيره حسن، موضحاً أن العروض تتم بالاتفاق مع موردي السلع، وليست قراراً خاصاً بمنفذ البيع وحده. وقال إن العروض تعد كذلك إحدى الوسائل للتخلص من المخزون الكبير من بعض السلع.

ناجبال: عدم الاستجابة

لإغراء العروض طالب خبير شؤون التجزئة، ديفي ناجبال، منافذ البيع بالتركيز على عروض السلع الأساسية، التي تحظى بأولوية لدى المستهلك فقط، كما نصح المتسوقين بعدم الاستجابة لإغراء العروض، وشراء سلع لا يحتاجون إليها، مع أهمية ترشيد النفقات.