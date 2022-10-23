مجلس الأعمال الإماراتي المجري يجتمع في بودابست منتصف نوفمبر

ناقش اتحاد غرف الإمارات التحضيرات الخاصة لعقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي - المجري، المزمع عقده في بودابست، من 15 إلى 16 نوفمبر المقبل، خلال الزيارة المرتقبة للبعثة التجارية الخاصة باتحاد الغرف، برئاسة رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عبدالله محمد المزروعي.

تم الاتفاق على ذلك خلال لقاء الأمين العام لاتحاد الغرف، حميد محمد بن سالم، رئيس الجانب المجري لمجلس الأعمال الإماراتي - المجري، بشار نجاري، والوفد المرافق له، الذي يزور الدولة حالياً.

وأوضح بن سالم أن «تأسيس مجلس أعمال مشترك بين الإمارات والمجر، جاء ثمرة لجهود مستمرة وعمل مشترك، وبرغبة إماراتية - مجرية، في الارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص في البلدين».