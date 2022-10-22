تمديد فترة تسلّم خطابات المطورين للمرحلة السادسة من «محمد بن راشد للطاقة الشمسية»

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) تمديد فترة تسلّم خطابات الاهتمام من المطورين العالميين، لتنفيذ المرحلة السادسة، بقدرة 900 ميغاواط بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، حتى ظهر الثلاثاء، الأول من نوفمبر 2022.

وسيتم تشغيل المرحلة السادسة على مراحل بين عامي 2025 و2027. ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، وفق نظام المنتج المستقل، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وستصل قدرته الإنتاجية الإجمالية إلى 5000 ميغاواط بحلول عام 2030، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم.

وتصل القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع إلى 1.727 ميغاواط باستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية، وتنفذ الهيئة مشروعات أخرى في المجمع بإجمالي 1.133 ميغاواط.

يشار إلى أن نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة تصل إلى 12.1% من إجمالي مزيج الطاقة في دبي، ومن المتوقع أن تصل إلى 14% بنهاية العام الجاري.