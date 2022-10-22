شراكات صناعية بـ 260 مليون درهم لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية في الإمارات

شهدت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، سارة الأميري، توقيع حزمة من مذكرات التفاهم والشراكات النوعية متعددة الأطراف على المستوى الوطني، والداعمة للتكامل في قطاع صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية بقيمة 260 مليون درهم.

وذكرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في بيان أمس، أنه بموجب الشراكة النوعية، سيبدأ العمل بين مجموعة «بيور هيلث»، أحد أكبر مزوّدي خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والعضو في برنامج القيمة الوطنية المضافة التابع للوزارة، مع كل من شركة أبوظبي للمستلزمات الطبية (ADMD) التابعة لمجموعة أبوظبي الوطنية للمشاريع الصناعية، ومجموعة موانئ أبوظبي، وشركة بروج للبتروكيماويات لتأسيس خط إنتاج للمعدات والمستلزمات الطبية الحاصلة على براءة اختراع في الإمارات في أبوظبي، بكلفة 110 ملايين درهم، ومواد خام أولية من شركة بروج للبتروكيماويات، وتوفير أرض صناعية من خلال مجموعة موانئ أبوظبي في منطقة «أيكاد 1»، وذلك لإنتاج الإبر الطبية ومحاقن الأنسولين، والقسطرات، ومنتجات التنفس الاصطناعي، ومعدات الوقاية الشخصية.

وستعمل «بيور هيلث» مع شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) رأس الخيمة، لإنشاء أول مصنع في منطقة الشرق الأوسط لإنتاج مادة «الجلارجين» (أهم بديل حيوي للأنسولين) لعلاج مرض السكري، في رأس الخيمة بقيمة 150 مليون درهم، والذي سيتيح في الدولة الحصول على بديل الأنسولين بأسعار تنافسية، ويقدم ميزة تنافسية وطنية من خلال التصدير إلى مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، التي تشهد زيادة في الطلب.

ووفقاً للبيان، فإن تلك الشراكات تسهم في ضمان 15% من الوظائف بالمشروعين للمواطنين وخلق فرص عمل لهم بالوظائف ذات المهارات العالية.

وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سلطان الجابر، أن «الشراكات النوعية الموقعة، تدعم تكامل سلاسل التوريد وتعزز صناعاتنا لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتنافسية الصادرات بقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية».

وقال إن «تلك الشراكات نموذج وطني للشراكة بين المصنعين والموردين للاستفادة من عقود الشراء تحت مظلة شركاء برنامج القيمة الوطنية المضافة».

وأشار إلى «تنسيق الجهود الوطنية بتوفير التمويل التنافسي والأراضي الصناعية والمواد الخام الأولية والكفاءات الماهرة وأحدث المواصفات القياسية لجودة الإنتاج».

ودعا الجابر المستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار والنمو والتوسع في قطاعات الأدوية والمعدات الطبية التي تمتلك فيها دولة الإمارات ميزة تنافسية، وتوفر المواد الخام والإمكانية النوعية.

من جهتها، أكدت سارة الأميري، أن دولة الإمارات تمضي بتوجيهات القيادة الرشيدة لتحفيز المشروعات والصناعات المبتكرة في القطاعات الحيوية وذات الأولوية، مثل التكنولوجيا الطبية وصناعات الأجهزة والمعدات المرتبطة بها، إيماناً بقدرة دولة الإمارات على دعم نمو هذه القطاعات المهمة التي تحدد المسار الاستراتيجي للدولة في المجالات الاقتصادية والتنموية، كما تسهم هذه التوسعات الإنتاجية في تحقيق الاكتفاء الذاتي والتنافسية الإماراتية في الأسواق العالمية.

تأسيس خط لإنتاج المعدات والمستلزمات الطبية الحاصلة على براءة اختراع عالمية بكلفة 110 ملايين درهم.

الشراكات تسهم في ضمان 15% من الوظائف بالمشروعين للمواطنين وخلق فرص عمل لهم بالوظائف ذات المهارات العالية.