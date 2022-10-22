«طيران الإمارات» تنقل 6.5 ملايين مسافر بين موريشيوس ودبي في 20 عاماً

أكد رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك، التزام الناقلة تجاه موريشيوس، بمناسبة مرور 20 عاماً على بدء خدماتها إلى تلك الدولة.

وقال كلارك خلال حفل عشاء أقيم الليلة قبل الماضية في العاصمة بورت لويس، إن «طيران الإمارات» تفخر بدعم أجندة السياحة والاقتصاد في موريشيوس، من خلال المساعدة في جلب الزوار من جميع القارات إلى الجزيرة. وأضاف: «مع انقشاع الجائحة، أعتقد أن المستقبل مشرق للعلاقات بين موريشيوس و(طيران الإمارات)».

ونقلت «طيران الإمارات» منذ عام 2002 أكثر من 6.5 ملايين مسافر بين موريشيوس ودبي، ما أسهم في دعم نمو قطاع السياحة في الجزيرة.

وتشغل الناقلة، حالياً، ثلاث رحلات يومياً بين دبي وموريشيوس، وتحقق التواصل للمسافرين مع أكثر من 130 وجهة عالمية.

وكان كلارك افتتح رسمياً أول من أمس، مجمع «طيران الإمارات» الرياضي في فينيكس، الذي يحتوي على حمّام سباحة، بحضور رئيس وزراء موريشيوس، برافيند كومار جوغنوث، ومسؤولين حكوميين.

وأسهمت «طيران الإمارات» بستة ملايين دولار لتمويل المنشأة الرياضية التي تعود بالفائدة على المجتمع المحلي. من جهة أخرى، فعلت «طيران الإمارات» أخيراً شراكتها بالرمز مع Batik Air، لتوسيع خيارات السفر والوصول لعملائها إلى 25 نقطة في إندونيسيا بتذكرة واحدة وسياسة أمتعة واحدة.

ووضعت الناقلة بموجب الاتفاقية رمزها على ثمانية مسارات تديرها «باتيك إير» عبر جاكرتا، إلى كل من باليكبابان ودينباسار وميدان ومانادو وبادانغ وسوراكارتا وسورابايا وماكاسار.

كما يمكن لعملاء «طيران الإمارات»، بالإضافة إلى ذلك، الوصول إلى 17 نقطة إندونيسية محلية أخرى عبر جاكرتا ودينباسار، مثل مدن برايا وسيمارانغ وسورونج وغيرها.