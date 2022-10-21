تنظيم الاتصالات": إتاحة تطبيق "الهوية الرقمية" لغير المقيمين في الدولة"

أفادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية اليوم الجمعة بأن حكومة الإمارات أصبحت تتيح "الهوية الرقمية" لغير المقيمين في الدولة، تمكنهم من إنشاء الأعمال والحصول على الخدمات المقدمة من القطاعين الحكومي والخاص عبر آلية دخول آمنة موحدة.



وقال الهيئة عبر حسابها على شبكة "تويتر" إنه يمكن للزوار تحميل تطبيق "الهوية الرقمية" عبر خطوات مبسطة حيث يختار الزائر إنشاء حساب ثم تحميل كلمة زائر ثم تحديد مستند التعريف الشخصي إذا كان جواز سفر أو هوية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت: بعد نسخ المستند ضوئياً يتم استكمال إجراءات التحقق من رقم الهاتف والبريد الالكتروني ثم توثيق الحساب من خلال المسح الضوئي للوجه وبعد التعرف على الوجه يكون لدى الزائر حساب عبر الهوية الرقمية.

وأكدت الهيئة أهمية هذه الخطوة حيث تتيح آلاف الخدمات بطريقة آمنة فضلاً عن تسهيل إنشاء الأعمال في الدولة.