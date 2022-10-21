"المركزي" يصدر 1000 مسكوكة تذكارية من الفضة تخليداً للذكرى الـ30 لإنشاء مجلس التوازن الاقتصادي

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالتعاون مع مجلس التوازن الاقتصادي 1000 مسكوكة تذكارية من الفضة، بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس المجلس.

ويهدف إصدار هذه المسكوكات التذكارية إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به مجلس التوازن الاقتصادي، الذي تأسس عام 1992 لإنشاء وإدارة العلاقات الصناعية التي تصب في مصلحة دولة الإمارات. كما يعمل المجلس بصفته الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لكل من القوات المسلحة الإماراتية وشرطة أبوظبي، كمحفز للنمو الاقتصادي ومطوّر للصناعات الدفاعية والأمنية في الدولة.

وحقّق مجلس التوازن نجاحاً كبيراً في دعم نمو منظومة القطاع وتنمية القدرات البشرية من خلال الشراكات العالمية والمحلية على مدار 30 عاماً.

وتبلغ زنة كل مسكوكة 40 غراماً، حيث يتضمن الوجه الأمامي رسماً نقطياً للصحراء، يعلوه اسم "توازن" باللغة العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى عبارة "جذور قوية، أغصان وارفة" على الأطراف العلوية والسفلية باللغتين العربية والإنجليزية. أما الوجه الخلفي للمسكوكة، فيتضمن رسماً للقيمة الاسمية البالغة 30 درهماً، مع كتابة اسم "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي" باللغتين العربية والإنجليزية.

تم تسليم جميع المسكوكات المطروحة إلى مجلس التوازن الاقتصادي، ولن تكون متاحة للبيع في المقر الرئيسي للمصرف المركزي وفروعه.