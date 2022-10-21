«أدنوك» تسجل رقماً قياسياً جديداً بحفر أطول بئر في العالم

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أمس، عن تسجيل رقم قياسي عالمي جديد، بحفر أطول بئر للنفط والغاز في امتياز «زاكوم العلوي». وأوضحت الشركة في بيان أن «البئر تمتد لمسافة 50 ألف قدم، ويزيد طولها عن الرقم القياسي لأطول بئر في العالم المُعلن عنه سابقاً في عام 2017 بنحو 800 قدم».

وتدعم هذه البئر جهود «أدنوك» لرفع سعتها الإنتاجية من موارد النفط والغاز، للإسهام في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة.

وقامت «أدنوك للحفر» بحفر البئر الجديدة انطلاقاً من جزيرة «أم العنبر»، إحدى جُزر «أدنوك البحرية» الاصطناعية.

ويأتي هذا الإنجاز الهندسي الرائد، ضمن مشروع الحفر الممتد الذي صممته «أدنوك البحرية»، وتقوده بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين الدوليين في حقل «زاكوم العلوي»، بمن فيها «إكسون موبيل» و«إنبكس/جودكو». وتهدف الآبار التي يتم حفرها باستخدام تقنية الحفر الممتد إلى الاستفادة من الموارد غير المطوّرة، ضمن مكمن حقل «زاكوم العلوي» العملاق، مع إمكانية رفع السعة الإنتاجية للحقل بنحو 15 ألف برميل من النفط يومياً، دون الحاجة إلى أي توسعة أو إنشاء بنية تحتية جديدة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للحفر»، عبدالرحمن عبدالله الصيعري، إن «هذا الإنجاز الاستثنائي المتمثل في تحقيق رقم قياسي في حفر أطول بئر، يأتي نتيجة جهود الشركة لرفع الكفاءة التشغيلية لعملائها في سعيها المستمر إلى تعزيز وزيادة القيمة للمساهمين، كما يعكس التزام (أدنوك للحفر) بخفض الكلفة التشغيلية، ويسهم في تمكين (أدنوك) من تحقيق هدف رفع سعتها الإنتاجية من النفط والغاز».