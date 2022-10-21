«العالمية القابضة» تعتزم الاستحواذ على حصة في شركة كولومبية

أعلنت الشركة العالمية القابضة، التي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيساً لها، أنها تلقت موافقة رسمية للشركة التابعة لها «آي إتش سي كابيتال القابضة» من هيئة الرقابة المالية الكولومبية، لطرح عرض مناقصة بقيمة 10.2 مليارات درهم (2.8 مليار دولار) للمجموعة الكولومبية العملاقة لإنتاج الأغذية «جروبو نوتريسا».

وتأتي هذه الخطوة جزءاً من خطة الاستثمار للشركة العالمية القابضة في أميركا الجنوبية، واختيار كولومبيا موقعاً لقاعدتها الجديدة في القارة اللاتينية.

ووفقاً لهذا الموافقة، أطلقت «آي إتش سي كابيتال القابضة» عرض مناقصة للاستحواذ على ما لا يقل عن 25% حداً أدنى، و31.25% حداً أقصى من الإسهام في «جروبو نوتريسا»، التي تتخذ من ميديلين كولومبيا مقراً لها.