نصائح للسفر عبر مطار دبي بالتزامن مع عطلة منتصف العام الدارسي

أعلنت مطارات دبي عن عدداً من النصائح والإرشادات لضمان تجربة سفر سلسلة ومريحة لجميع المسافرين، حيث يشهد مطار دبي الدولي زيادة ملحوظة في حركة المسافرين خلال العشرة أيام المقبلة، بالتزامن مع عطلة منتصف العام الدراسي.

وقالت مطارات دبي إنها تحرص على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع جميع الشركاء في قطاع الطيران، وعمليات المراقبة، والشركاء الاستراتيجيين والتجاريين ومزودي الخدمات للارتقاء بتجربة المسافرين وتقديم خدمات متميزة وفق أعلى المعايير العالمية. وفي هذا السياق، تدعو مطارات دبي المسافرين لإتباع مجموعة من النصائح لقضاء رحلة ممتعة والحصول على تجربة سفر سلسة ومريحة خلال موسم العطلات القادم، بما يشمل:

•الاطلاع على آخر التحديثات حول لوائح وشروط السفر في الوجهة التي تسافر إليها، والتأكد من كافة الوثائق الضرورية للسفر مع الصلاحية المطلوبة قبل الوصول إلى المطار.

•يمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً من استخدام البوابات الذكية لتسريع عملية مراقبة جوازات السفر، والاستمتاع برحلة مريحة بصحبة عائلاتهم.

•على المسافرين من مبنى المسافرين رقم 1، الوصول إلى المطار قبل 3 ساعات من موعد مغادرة الطائرة، فضلاً عن إتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت لتوفير الوقت والجهد.

•نوصي المسافرين من مبنى المسافرين رقم 3 بالاستفادة من خيارات الخدمة الذاتية لإنهاء إجراءات السفر التي توفرها شركة طيران الإمارات للاستمتاع بعطلتهم بشكل مثالي.

•يرجى التأكد من وزن الحقائب ومراجعة وثائق السفر قبل الخروج من المنزل لتوفير الوقت وإنهاء كافة الاستعدادات قبل الوصول لمنطقة التفتيش الأمني.

•استخدام مترو دبي للوصول من وإلى المطار لتفادي الحركة المرورية المزدحمة.

•يقتصر دخول ساحة المركبات في منطقة الوصول لمبنى المسافرين 3 على وسائل النقل العام والمركبات التابعة للسلطات المعنية، لذا نرجو من أفراد العائلة والأصدقاء استخدام مواقف السيارات المخصصة في المطار أو خدمة صف السيارات لاستقبال المسافرين بكل راحة وسهولة.

•عند الوصول إلى المطار، يمكن للمسافرين الاستمتاع بمرافق مطار دبي الدولي DXB، بما في ذلك المطاعم المتنوعة، والتسوق في متاجر سوق دبي الحرة، فضلاً عن الاسترخاء في صالات الانتظار قبل موعد رحلتهم.

•يمكنكم لضيوف مطار دبي الدولي DXB التواصل مع ممثلي خدمة العملاء في مركز الاتصال للرد على جميع الاستفسارات في أي وقت ومن أي مكان، من خلال الاتصال المباشر على رقم 04-224 5555، أو تقنيات المحادثة المباشرة عبر الإنترنت، أو البريد الإلكتروني customer.care@dubaiairports.ae، بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي عبر حسابات مطار دبي الدولي أو حسابات مطارات دبي على فيسبوك، انستغرام، وتويتر.