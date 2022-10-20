بلومبيرغ: سوق العقارات الفاخرة في دبي مزدهر

أفادت وكالة بلومبيرغ، نقلا عن وسطاء ومطورين عقاريين في دبي، بأن السوق العقارية في الإمارة مزدهرة مع الطلب الكبير من مجموعة متنوعة من المستثمرين والمشترين الأجانب، والعرب، على العقارات الفاخرة في الإمارة. مشيرة إلى أن المؤشر الرئيس لأسعار العقارات في الإمارة ارتفع بنسبة 70.3٪ خلال 12 شهرا الماضية، ما يجعلها أكبر الرابحين على مؤشر أكثر المنازل الفخمة طلبا في العالم. وأشارت إلى أن أرقام هذا المؤشر في دبي تتجاوز بكثير مدن أخرى حول العالم مثل لندن 2.5٪، و8.9٪ في باريس و7.3٪ في نيويورك، حيث أعاق ارتفاع أسعار الفائدة والتباطؤ الاقتصادي الصفقات العقارية في هذه المدن.

وأشارت الوكالة إلى صفقة شراء الملياردير الهندي، موكيش أمباني، قصرا بقيمة 80 مليون دولار في دبي، والذي سجل رقما قياسيا جديدا لسوق العقارات في الإمارة.

وصفقة أخرى لأحد المشترين بقيمة 302.5 مليون درهم (82.4 مليون دولار) وكانت قيمة شراء فيلا على جزيرة نخلة جميرا، موضحة أن دبي حطمت تلك الأرقام القياسية، مجددا، مع شراء أمباني قصرا جديدا بقيمة 163 مليون دولار (600 مليون درهم)، على جزيرة النخلة، ما يعكس الارتفاع المستمر في الطلب على العقارات الفاخرة في دبي.

وقالت وكالة بلومبيرغ إن دبي في قلب واحدة من أكبر أسواق الإسكان الفاخر ازدهارا في العالم، لافتة أن دولة الإمارات تجتذب أكبر حصة من الثروة الخاصة على مستوى العالم. مشيرة إلى قرار دولة الإمارات بمنح إقامات طويلة، عززت سوق العقارات في دبي وجعلته أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يرون دبي ملاذا آمنا للعمل والحياة لهم ولعائلاتهم.

وبحسب شركة "اتش اس بي سي " القابضة، فقد تمكنت دبي من اجتذاب استثمارات عقارية تبلغ قيمتها 6.6 مليار دولار في أغسطس الماضي، وهي أعلى نسبة من حيث الحجم والقيمة خلال 12 عاما. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1٪ في عام 2022، مقارنة بـ 3.8٪ العام الماضي.