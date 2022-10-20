«أرامكس» تستكمل الاستحواذ على «ماي يو إس» بـ 973 مليون درهم

أعلنت شركة أرامكس، المدرجة في سوق دبي المالي، حصولها على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية ذات الصلة، واستكمالها صفقة الاستحواذ على «أكسس يو إس إيه شيبينغ إل إل سي»، وهي منصة تقنية عالمية متخصصة في تمكين التجارة الإلكترونية عبر الحدود، بقيمة إجمالية بلغت نحو 265 مليون دولار (973 مليون درهم) تسدد نقداً بالكامل، في صفقة استحواذ تعد الأكبر من نوعها التي تنفذها «أرامكس» منذ تأسيسها.

ونتيجة لهذا الاستحواذ، ستُدمج منصة «ماي يو إس» بشكل كامل في أعمال «أرامكس»، لتشكل وحدة أعمال ضمن قطاع خدمات التوصيل السريع في الشركة.

وستحتفظ المنصة بعلامتها التجارية، وتشكل مكمّلاً طبيعياً لخدمة «شوب آند شيب»، وهي منصة «أرامكس» التي توفر للمشتركين فيها حلولاً مبتكرة لمعاملات التجارة الإلكترونية والتوصيل إلى الوجهة النهائية.

ومن شأن الصفقة الجديدة أن تدعم أعمال خدمات التوصيل السريع عبر الحدود في شركة «أرامكس»، من خلال زيادة عدد الشحنات، وتنمية وتنويع قاعدة العملاء، وتوسيع نطاق تغطية خدمات الشركة عبر إضافة وجهات شحن وتوصيل جديدة.

كما يتوقع أن تحقق الصفقة قيمة تراكمية فورية لـ«أرامكس»، من خلال مساهمتها في نمو الإيرادات، وتعزيز الربحية، وتوليد التدفقات النقدية بوتيرة قوية.

وتعد «ماي يو إس»، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، منصة رائدة قائمة على التكنولوجيا، ومتخصصة في تمكين التجارة الإلكترونية عبر الحدود من خلال توفير حلول ذات كلفة معقولة لتوصيل الطرود.

وخلال عام 2021، حققت الشركة إيرادات تجاوزت الـ100 مليون دولار، حيث قامت بتوصيل 1.1 مليون طرد لعملائها الذين يتسوقون من مواقع التجارة الإلكترونية في أميركا والمملكة المتحدة والصين، وتضم قاعدة عملاء الشركة نحو 180 ألف عميل نشط.