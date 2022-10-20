«مبادلة» تستثمر في أكبر شركة خاصة لتطوير طاقة الرياح البحرية في العالم

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار استحواذها على حصة في «سكايبورن رينيوابلز»، أكبر شركة خاصة لتطوير طاقة الرياح البحرية في العالم، إلى جانب شركة «غلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز».

ويتيح هذا الاستحواذ أمام «غلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز»، والمستثمرين المشاركين، بمن فيهم «مبادلة»، إمكانية الوصول إلى أكبر مطوّر خاص لمشروعات طاقة الرياح البحرية على مستوى العالم، يحظى بسجلّ حافل من الإنجازات، وبحضور قوي في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.

ويقع المقر الرئيس لشركة «سكايبورن رينيوابلز» في بريمن بألمانيا، حيث تتمتع الشركة بتاريخ عريق في مشروعات طاقة الرياح البحرية، بقدرة إجمالية تجاوزت سبعة غيغاواط حتى الآن، إضافة إلى مجموعة من المشروعات قيد الإنشاء والتشغيل في ألمانيا وفرنسا وتايوان.

وتمتلك الشركة حالياً محفظة مشروعات متنوعة لطاقة الرياح البحرية ضمن مراحل مختلفة من التطوير، تصل قدرتها إلى 30 غيغاواط.

ويشمل استثمار «مبادلة» أيضاً استحواذ «غلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز» على نسبة 50% في مشروع «نيويورك بايت» NY Bight المسمى «بلو بوينت ويند» Bluepoint Wind، وهو مشروع بحري مبتكر بقوة 1.6 غيغاواط في الولايات المتحدة، سيوفر للمستثمرين إمكانية الوصول الفوري إلى السوق الأميركية المتنامية في مجال طاقة الرياح البحرية.

«سكايبورن رينيوابلز» تتمتع بتاريخ عريق في مشروعات طاقة الرياح البحرية.