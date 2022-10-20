أنطونوالدو نيفيس رئيساً تنفيذياً لـ «مجموعة الاتحاد للطيران»

أعلنت «القابضة» ADQ، ومجلس إدارة مجموعة «الاتحاد للطيران» عن تعيين أنطونوالدو نيفيس، رئيساً تنفيذياً للمجموعة، خلفاً للرئيس التنفيذي السابق توني دوغلاس.

وأفاد بيان، أمس، بأن نيفيس شغل قبل انضمامه لمجموعة «الاتحاد للطيران»، منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة للخطوط الجوية الوطنية البرتغالية، حيث قاد بنجاح عملية تحوّل جذري في الشركة. كما تولى منصب الرئيس التنفيذي في شركة «أزول إيرلانز» البريزيلية، وقادها بنجاح للاكتتاب العام وإدراج أسهمها في بورصة نيويورك. وقبل ذلك عمل شريكاً في شركة «ماكينزي»، حيث أعد خطة ناجحة طويلة الأجل لتطوير قطاع الطيران في البرازيل.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «الاتحاد للطيران»، محمد علي الشرفاء الحمادي: «قاد توني دوغلاس مجموعة (الاتحاد للطيران)، خلال سنواتها الأكثر تحدياً، ونود أن نشكره على جهوده المميزة التي بذلها خلال توليه منصب الرئيس التنفيذي لـ(طيران الاتحاد) قبل نحو خمس سنوات، حيث استطاع أن يقود الشركة بكفاءة عالية، في ظل ظروف صعبة عصفت بقطاع الطيران، في ظل جائحة فيروس (كورونا) المستجد، محققاً العديد من الإنجازات، من أبرزها تحوّل المجموعة إلى الربحية، وتعزيز استدامة مواردها المالية».

وأضاف: «نحن على ثقة بأن الرئيس التنفيذي الجديد سيمضي في تنفيذ المرحلة المقبلة من سعينا نحو تحقيق النمو المستدام»، مؤكداً أن «الاتحاد للطيران» ستواصل دعم اقتصاد أبوظبي، باعتبارها الناقل الوطني لدولة الإمارات، وتقديم خدمات ذات مستويات عالمية.

إلى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «الاتحاد للطيران»، أنطونوالدو نيفيس، أنه «سيعمل مع فريق الإدارة وكل العاملين على المحافظة على المكتسبات والإنجازات السابقة، والسعي إلى تحقيق المزيد من الأهداف والتطلعات لمواصلة رحلة النمو».

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة، توني دوغلاس، عن تقديره لكل العاملين في «الاتحاد للطيران».