«فلاي دبي» تضيف 6 وجهات جديدة في 2022

أظهرت بيانات، جمعتها «الإمارات اليوم»، وصول إجمالي عدد وجهات شركة «فلاي دبي» للطيران ضمن شبكتها العالمية إلى 100 وجهة دولية، وذلك مع افتتاح ست وجهات جديدة خلال العام الجاري، عدا المحطات التي تم استئناف الرحلات إليها، بما في ذلك الوجهات الموسمية، وذلك مقارنة بـ90 وجهة قبل جائحة «كوفيد-19».

وجهات جديدة

وأطلقت الشركة في مارس 2022 أولى رحلاتها إلى مدينة «العُلا» السعودية، لتكون بذلك أول ناقلة إماراتية توفر رحلات مباشرة من دبي إلى هذه المدينة.

كما بدأت «فلاي دبي» في يونيو الماضي، رحلاتها المنتظمة إلى مدينة «بيزا» الإيطالية، لتصبح أول شركة طيران وطنية تشغل رحلات إلى هذه المدينة من دبي، وفي الشهر ذاته أطلقت الناقلة رحلاتها إلى مدينة «إزمير» التركية بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً.

وفي سبتمبر 2022، أعلنت «فلاي دبي» عن إطلاق رحلاتها إلى مدينة «نمنكان» الأوزبكية بواقع رحلتين أسبوعياً، لتكون بذلك أيضاً أول شركة طيران وطنية توفر رحلات مباشرة إلى هذه المدينة، وخلال الشهر نفسه، أطلقت الناقلة رحلاتها إلى مدينة «سمرقند» في أوزبكستان بواقع رحلتين أسبوعياً، لتوسع «فلاي دبي» عملياتها في السوق الأوزبكية إلى وجهتين، بما في ذلك العاصمة طشقند.

ويوم أمس، أعلنت «فلاي دبي» عن بدء رحلاتها المنتظمة الى مدينة «أوش» في قيرغيزستان اعتباراً من الثالث من نوفمبر المقبل، بواقع رحلتين أسبوعياً، لتصبح بذلك أول شركة طيران وطنية تشغل رحلات مباشرة من دبي الى هذه المدينة، وهي الوجهة الثانية للناقلة في قيرغيزستان بعد العاصمة بيشكيك.

أسطول «فلاي دبي»

وتشغل «فلاي دبي» حالياً أسطولاً يتألف من 68 طائرة، منها 32 طائرة من طراز «737» الجيل الجديد، و36 طائرة من طراز «737 ماكس» الأحدث، مقارنة بـ58 طائرة قبل جائحة «كوفيد-19»، ليرتفع حجم أسطول الناقلة 10 طائرات جديدة من طراز «ماكس».

طائرات جديدة

وقالت الشركة لـ«الإمارات اليوم»، في وقت سابق، إنها تتطلع إلى تسلم طائرتين جديدتين حتى نهاية 2022، ليصل إجمالي عدد الطائرات الجديدة خلال العام نفسه إلى 12 طائرة من هذا الطراز، مشيرة إلى أنها تتوقع أن تتسلم في الإجمالي 154 طائرة «ماكس» حتى عام 2029.

وذكرت «فلاي دبي» أنها ستستمر في تشغيل أسطول يتألف من طائرات «بوينغ الجيل الجديد 737»، و«بوينغ 737 ماكس» خلال الفترة المقبلة، متوقعة أن تتقاعد آخر طائرة من «بوينغ 737 الجيل الجديد» ضمن أسطول الشركة، حتى عام 2025.

إزالة الحواجز

وتظهر هذه البيانات نمواً كبيراً في حجم أسطول الناقلة التي بدأت عملياتها في يونيو 2009، في إطار التزامها بإزالة الحواجز أمام السفر، وتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة وتعزيز التواصل بين مختلف الثقافات عبر شبكتها المتنامية باستمرار.

ومن مقرها في دبي، أنشأت «فلاي دبي» شبكة يخدمها أسطول يشمل أكثر من 68 طائرة في 50 دولة، عبر إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز، ووسط وجنوب شرق أوروبا، ودول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، وشبه القارة الهندية.

واستطاعت الناقلة افتتاح أكثر من 70 وجهة جديدة، لم يكن لها سابقاً رحلات جوية مباشرة مع دبي، أو لم تكن مخدومة من قبل شركة طيران وطنية من دبي، ونقلت أكثر من 80 مليون مسافر منذ انطلاقتها في عام 2009.

استئجار 4 طائرات

وقعت «فلاي دبي»، أخيراً، اتفاقية مع شركة «سمارت وينغز»، التي تتخذ من التشيك مقراً لها، لاستئجار أربع طائرات من طراز «بوينغ 737» الجيل الجديد، خلال الفترة من 17 نوفمبر 2022 إلى 16 يناير 2023. وأوضحت الناقلة أن الاتفاقية تشمل: استئجار الطائرات، والطاقم، والصيانة، والتأمين، ما يتيح للناقلة إضافة مزيد من السعة للمسافرين، وتلبية الطلب على السفر خلال موسم الشتاء المزدحم.

«فلاي دبي» افتتحت أكثر من 70 وجهة جديدة لم يكن لها سابقاً رحلات جوية مباشرة مع دبي.

«فلاي دبي» نقلت أكثر من 80 مليون مسافر منذ انطلاقتها في عام 2009.