الإمارات.. حضور فاعل وقوي في المؤسسات الدولية الاقتصادية

عززت دولة الإمارات حضورها القوي والفاعل في مختلف الهيئات والمؤسسات الاقتصادية الدولية، بفضل الثقة العالمية المتنامية في قدرات أبناء وشباب الدولة، باعتبارهم المحرك الأساسي لعجلة التطوير والبناء والتقدم.

ويعكس الحضور القوي لأبناء وشباب الإمارات في ساحات القرار الاقتصادية العالمية، باعتبارهم أعضاء، أو ممثلين، أو مندوبين، أو ذوي مناصب قيادية في منظمات أو هيئات أو مجالس إقليمية ودولية، حجم الثقة العالمية بالدولة وكفاءاتها في مختلف المجالات والقضايا الاقتصادية التي تهم المجتمع الدولي.

ولا شك بأن نجاح التجربة الإماراتية في البناء والتنمية والإدارة لتلك الكفاءات الوطنية، وتعزيز حضورهم في المؤسسات الدولية، جاء بدعم رئيسي من الرؤية الاستشرافية للقيادة التي رسمت طريق المستقبل لشباب الوطن، ووفرت كل سبل التقدم والتميز، ليكونوا سفراء للدولة، ناقلين للعالم قيمها الأصيلة، ومسيرتها الحافلة بالإنجازات الاقتصادية الضخمة، والنجاحات المتتالية في المجالات كافة، إضافة إلى تجاربها الناجحة في بناء وتمكين الشباب.

البنك الدولي

ومثّل انتخاب وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، رئيساً للجنة التنمية ضمن المنتدى الوزاري لمجموعة البنك الدولي، خير دليل على تواصل إنجازات أبناء الوطن، إذ سيعمل الحسيني مع أعضاء لجنة التنمية من الوزراء ومجلس محافظي البنك والصندوق الدوليين، على استكمال وإدارة برامج اللجنة تجاه التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، بهدف بناء وتطوير اقتصادات الدول النامية.

الطيران المدني

كما حققت دولة الإمارات متمثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، مطلع أكتوبر الجاري، فوزاً مستحقاً بإعادة انتخابها لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، للمرة السادسة على التوالي، ما يؤكد على الدور الرائد والمكانة التي تتمتع بها الدولة على المستوى الدولي.

مجلس «غارتنر»

وانضم مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إلى عضوية «مجلس أبحاث غارتنر العالمي» CISO، يمثله رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد حمد الكويتي، حيث يضم هذا المجلس في عضويته رواد مجتمع أمن المعلومات من أكبر المؤسسات حول العالم ممن يعملون على حماية المستقبل الرقمي العالمي، ما يعكس مكانة الإمارات المتقدمة عالمياً ودورها الرائد في مجال الأمن السيبراني.

تمويل الإرهاب

كما انتخب المستشار في النيابة العامة في الدولة، الدكتور أحمد الظنحاني، مطلع سبتمبر الماضي، رئيساً لمنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف»، في دليل على التقدير الكبير الذي يحظى به المسؤولون الإماراتيون في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في جميع أنحاء المنطقة.

الطاقة النووية

وشملت إنجازات دولة الإمارات في هذا الصدد أيضاً، انتخاب العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، محمد إبراهيم الحمادي، في أبريل الماضي، لعضوية مجلس إدارة الرابطة العالمية النووية، كأول إماراتي يتولى هذا المنصب، وذلك على خلفية الإنجازات الاستثنائية التي تحققت للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، وتطوير محطات برّاكة للطاقة النووية السلمية، لتصبح نموذجاً يحتذى من قبل مشروعات الطاقة النووية الجديدة حول العالم.

الأوراق المالية

منجهتها، تتبوأ الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتورة مريم بطي السويدي، مكانة مرموقة على الصعيد الدولي في ظل مسيرتها المهنية الحافلة، وخبرتها الواسعة في مجال أسواق المال والتخصصات المرتبطة بالأوراق المالية، إذ تم اعتمادها في العام الماضي، لتصبح أول إماراتية يتم اختيارها كـ«خبير مقَيِّم معتمد» في تقييم نظم مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفاعلية تلك النظم.

الطاقة الذرية

ويتولى السفير حمد الكعبي، منصب المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث ساعد في قيادة عملية تقييم إمكانية تطوير برنامج الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات، وعمل كمحاور أساسي في الأمور المتعلقة بالطاقة والسلامة النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية بين حكومة الإمارات والمنظمات الدولية والحكومات الأخرى، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

«النقد الدولي»

وتتواصل إنجازات شباب الإمارات في المناصب الدولية، بعد الإعلان في يونيو الماضي عن مباشرة محمد سلطان جناحي مهمته المهنية كأول شاب إماراتي في صندوق النقد الدولي بواشنطن؛ ضمن فريق النزاهة المالية، إذ يعمل كرئيس قسم مكافحة غسيل الأموال في وزارة الاقتصاد، ويحمل درجة الماجستير في الجرائم المالية وغسل الأموال.

