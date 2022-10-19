عقارات دبي ستحافظ على معدلات نموها القوي حتى نهاية 2022

تتجه سوق دبي العقارية نحو ختام قوي لعام 2022 حيث سجل نموا ثابتا خلال الربع الثالث بفضل إقبال المستثمرين والمستخدمين النهائيين وزيادة الطلب.

وشهدت السوق زيادة ربع سنوية بمقدار 14٪ فيما يتعلق بحجم المبيعات خلال الربع الثالث من 2022 بحسب أحدث بيانات "زوم بروبرتيإنسايتس"، حيث تم عقد 22,423 صفقة عقارية خلال الربع الثاني وقفز عدد الصفقات إلى 25,496 صفقة في الربع الثالث.

كما سجلت السوق، زيادة في قيمة الصفقات حيث شهدت نموا بنسبة 18٪ تقريبًا بحصيلة ارتفعت من 58.99 مليار درهم إلى 69،49 مليار درهم في الربع الثالث. ومن المتوقع ان تسجل السوق ارتفاعا مماثلا في وتيرة النمو خلال الربع الأخير بفضل زيادة العوائد من الاستثمارات الأجنبية ومن أصحاب الثروات الضخمة.

ويقول الرئيس التنفيذي لزوم بروبرتي، عطا شبيري، إن "زخم نمو السوق العقاري سوف يستمر خلال الربع الأخير من 2022 وحتى بعد ذلك بفضل الطلب القوي على العقارات".

وأضاف شبيري، أنه استنادا إلى الأداء القوي للسوق خلال الربع الاول والثاني والثالث من 2022، فإنه يمكن توقع استمرار هذا النمو خلال الربع الأخير ليختم السوق العام ختاما قويا. وأنه من المتوقع زيادة الأسعار ما يحقق طموحات المستثمرين".

تغير وتيرة الطلب

في الوقت الذي تزدهر فيه السوق، تتغير وتيرة الطلب من قبل مشترين العقارات، حيث أنهم يوجهون اهتمامهم أكثر تجاه العقارات على الخارطة بفضل ما شهدته من نمو اساسي بما يقرب 31 ٪ مقارنة بالربع السابق بحسب زووم بروبيرتي إنسايتس.

وعلى الرغم من عدد الصفقات المرتفع التي تم انجازها في قطاع العقارات الجاهزة، إلا أنه لم يحقق إلا نموا هامشيا بلغ 2.2٪، بعد ان كان 19.2 و12.6 على التوالي خلال الربعين الأول والثاني. وإن دل ذلك على شيء، فإنما يدل على تغيير توجهات السوق بما يمهد الطريق لنمو قوي خلال الربع الأخير من العام، بفضل سيطرة قطاع العقارات خارج المخطط.

نظرة مستقبلية

أنجزت سوق دبي العقارية 8,649 صفقة عقارية بإجمالي 24.42 مليار درهم في سبتمبر 2022 لتحطم بذلك الرقم المسجل خلال تسع سنوات فائتة. سجلت السوق نموا على أساس شهري بمقدار 13.34 بحسب "زوم بروبرتي" على الرغم من التحديات العالمية.

ويقول شبيري، إن هذا يعكس النظرة المستقبلية الإيجابية للربع الأخير ويدل على أن السوق سوف يختم العام بنمو قوي حيث ستتدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي بدورها سترفع قيمة المبيعات.

عوامل أخرى مساهمة

تظل دبي محتفظة بمكانتها المتميزة كوجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب بفضل سياساتها المرنة تجاههم. فقد لعبت إجراءات الإقامة الجديدة وتخفيف حدة الإجراءات والقوانين دورا مهما في تحقيق هذا النمو الذي شهده السوق العقاري بحسب زوم بروبرتي.

ويعود النجاح الباهر الذي حققه السوق لعدة عوامل اجتمعت لتسهم في ذلك بشكل كبير، من أهمها سياسات الحكومة التي تتطلع دائما إلى ما يعود بالفائدة على المستثمرين الأجانب ومشتري العقارات.