36 علامة تجارية إماراتية تحصد لقب "سوبربراندز"

أعلنت مؤسسة "سوبربراندز"، الجهة المحكمة المستقلة للعلامات التجارية في العالم، عن حصد ستة وثلاثين علامة تجارية في دولة الإمارات على لقب "سوبربراندز" خلال اللقاء السنوي الثامن عشر والذي عقد في دبي أمس.

وقال مدير "سوبربراندز" الشرق الأوسط، مايك إنجلش، إن " أكثر من 2000 علامة تجارية في الإمارات تنافست على لقب سوبربراندز ولكن ستة وثلاثين منها فقط حققت أكثر من 80% من إجمالي الدرجات المطلوبة وبالتالي منحها مجلس العلامات التجارية لقب "سوبربراندز"".

وأشار في تصريحات صحافية على هامش لقاء عقدته في دبي، إلى أنه" لم يقتصر التصويت لأفضل العلامات على مجلس سوبربراندز وحسب، فقد شارك حوالي 2,000 مدير وخبير تسويق في التصويت الإلكتروني للعلامات""، لافتا إلى أن "من أبرز العلامات الإماراتية الفائزة، "أدنوك"، المنطقة الحرة بدبي "ألبن كابيتال"، أسواق"،،هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، المنطقة الحرة بالحمرية".

وأوضح أن "العلامات التجارية تسعى باستمرار إلى كسب ولاء المستهلكين واهتمامهم وتتنافس على استقطابهم في الأسواق التي تزخر بمختلف الأسماء والشركات. وفي ظل انتشار الاتصال الرقمي أصبح التواصل الفعلي مع المستهلك عاملًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح – فالمستهلكون لديهم خيارات لا حصر لها، ولكنهم في النهاية لا يشترون السلع إلا من الشركات التي يحترمونها ويحبونها فعلًا ويؤمنون بأنها تعمل من أجلهم."

وأضاف: "ونظرًا للمنافسة الشرسة والترابط الرقمي السائدين في عالمنا المعاصر، لا بدّ للعلامات التجارية أن تقيم رابطًا عاطفيًا مع المستهلكين كي تكسب ثقتهم وتحظى بحصة من اهتمامهم. ومن الأمور التي تشترك فيها جميع العلامات الحائزة على لقب سوبربراندز هو نهجها الذي يركّز على العملاء مع التركيز المستمر على تطوير الأعمال – بحيث تصبح صديقًا للعملاء. ويؤدي ذلك إلى عمق التفاعل وترسيخ العلاقة بين العلامة والمستهلك."