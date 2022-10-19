فعاليات معرض "فوركس 2022" تنطلق بمركز دبي التجاري العالمي

انطلقت اليوم، فعاليات معرض "فوركس إكسبو دبي 2022"، الحدث الأقوى في عالم التداول الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي يومي 19 و20 أكتوبر الحالي بمشاركة أكثر من 120 شركة من دول العالم، مع توقعات بأكثر من 10000 زائر من 30 دولة. افتتح المعرض بطي سعيد الكندي نائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي.

ويُعد المعرض؛ الإصدار الخامس من معرض فوركس إكسبو في الإمارات، حيث يهدف ذلك التجمع حول الأعمال المالية والتداول عبر الإنترنت إلى تقديم الوعي والمعرفة للمهتمين والمتخصصين بالقطاع المالي، وأسواق العملات الأجنبية، ومنتجات التداول الأخرى عبر الإنترنت، من خلال جلسات ورش يشارك بها أكثر من 80 متحدث وخبير يمثلون القطاع.

من جهتها، أعلنت شركة إيفست للتداول عبر الإنترنت، عن مشاركتها للمرة الثالثة على التوالي في معرض فوركس إكسبو، بهدف جمع المستثمرين ورواد الأعمال وكل من يرغب الدخول في عالم الفوروكس والتداول، وذلك ضمن حلقات نقاشية مفتوحة يقدمها نخبة من الخبراء في هذا المجال.

تناولت الحلقة النقاشية التي قدمها علي حسن الرئيس التنفيذي لشركة إيفست، أسرار أساليب الاستثمار الناجح في عالم الميتافيرس، خاصةُ مع زيادة الاهتمام من قِبل الكثيرين للغوص والتعمق في هذا المجال، يوما بعد يوم.

وبهذا الصدد، قال علي حسن: "نعيش اليوم فاصلة تحول يمر بها مجتمعنا وينتقل من الإقتصاد التقليدي المتعارف عليه إلى الإقتصاد الرقمي، الذي يتمثل في مجموعة من التقنيات المختلفة مثل الإستثمار في عالم الميتافيرس، بالرغم من عهده الجديد، إلا أننا نشهد صفقات تجارية ضخمة وكبرى في عديد من القطاعات فقد كشفت تقارير إعلامية عن بيع عقارات وأراض في الميتافيرس تجاوزت مئات ألاف الدولارات لأن المستثمرون باتوا يفهمون مدى اهمية هذا النوع من الإستثمار".

وأشار علي حسن، إلى أهمية الدعم الكبير الذي يتلقاه مستثمروا عالم الميتافيرس من حكومة دولة الإمارات خاصةً مع القوانين و التشريعات التي يتم العمل عليها لاسيما في استراتيجية دبي للميتافيرس التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، في يوليو الماضي، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 10 مُدن في الاقتصادات الرائدة في مجال "الميتافيرس وجعلها مركزاً رئيسياً لمجتمع "الميتافيرس".

كما تناولت الحلقة النقاشية أكثر الطرق فاعلية لتلافي المخاطر أثناء الإستثمار في الميتافيرس وكيف تساهم إيفست في مساعدة المبتدئين والمتمرسين باختيار الطرق الآمنة للتداول من خلال مشاهدة المحاضرات المسجلة او من خلال الاشتراك في الويبينار الذي يُعرض على موقع الشركة او من خلال قناة الشركة على اليوتيوب.

بدوره، قال المستثمر ورجل الأعمال، محمد الشيخ، إن سوق العملات الأجنبية تستقطب اهتمام المزيد من المتداولين من كل أنحاء العالم من خلال توفيرها فرصا رائعة وأرباحا كبيرة. لكن الأرباح التي يمكنك تحقيقها من التداول تتطلب خبرة جيدة وسيطرة وثقة بالنفس ووعملا جادا.

وأضاف أن هناك نصائح عدة للمتعاملين في سوق "الفوركس"، لتفادي الخسائر والتذبذبات حاليا ومنها ضوروة اختيار شركة الوساطة بعناية ممن لديهم تراخيص رسمية وأوراق مستندية تثبت جديتها وخبرتها في هذا المجال.

وأشار إلى أنه من الضروري وجود فهم أساسي لسوق العملات ومتغيرات الاقتصاد الكلي التي تتسبب بتقلبات السوق. بجانب أنه بعد حصولك على المعرفة الضرورية بأساسيات الفوركس، من الهام تحديد أهداف تداول واقعية. وكلما كانت أهدافك واضحة، أصبح من الأسهل التغلب على العوائق التي تحول دونها.