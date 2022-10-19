مليار درهم حجم التصرفات العقارية في عجمان خلال شهر سبتمبر

كشف التقرير العقاري الشهري الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن السوق العقارية في إمارة عجمان شهدت خلال شهر سبتمبر الماضي 877 تصرفاً عقارياً بقيمة إجمالية بلغت مليار درهم، في حين قدر إجمالي حجم التداولات ب569 مليون درهم، حيث شهدت "الصناعية 2" تسجيل أعلى قيمة مبايعة بـ 25 مليون درهم.



وقال مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري المهندس عمر بن عمير المهيري، إن السوق العقارية سجلت معدلات نمو إيجابية وشهد تزايد حجم الاستثمارات بالنظر إلى تنوع فرص الاستثمار والتطور المستمر للبنية التحتية في الإمارة بالإضافة إلى المزايا والتسهيلات الإستثنائية التي تقدمها عجمان للمستثمرين المحليين والدوليين.



وأوضح أن "القطاع الشرقي" كان أكثر القطاعات تداولاً متقدماً على القطاعين "الجنوبي" و" مصفوت".



وأشار المهيري إلى أن الدائرة سجلت 129 عملية رهن بلغت قيمتها الإجمالية 379 مليون درهم، حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بـ 60 مليون درهم في منطقة "الجرف الصناعية 1"، وجاء حي "الزاهية" على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه كل من "الياسمين" و "الحليو 2".



كما تصدر مشروع "برج اللافندر" قائمة المشاريع الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي "برادايس ليك تاور بي 6" و "جولد كرست دريم أي".