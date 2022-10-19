«سكاي واردز طيران الإمارات» يقدم عروضاً كبرى لأعضاء البرنامج

استهل «سكاي واردز طيران الإمارات»، برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين مع «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، موسم العطلات بعروض كبرى لموسم الشتاء.

وأعلن البرنامج في بيان، بأنه سيقدم عروضاً خاصة كل شهر لتزويد الأعضاء بمزيد من الطرق لكسب آلاف الأميال مع كل رحلة طيران، وإقامة فندقية، واستئجار سيارة، وتسوّق.

واعتباراً من 18 أكتوبر وحتى 18 نوفمبر المقبل، فإنه يمكن للأعضاء كسب 14 ألفاً و500 ميل على الإقامة الفندقية مع الشركاء الفندقيين: «جميرا للفنادق والمنتجعات» عبر العالم، وفنادق ومنتجعات: «إنتركونتيننتال»، و«هوليداي إن»، و«كراون بلازا» عبر العالم، وفنادق «روتانا» في الشرق الأوسط وإفريقيا وشرق أوروبا وتركيا.

كما يكسب أعضاء «سكاي واردز طيران الإمارات» حتى 5000 ميل عند استئجار سيارة في أي دولة عبر العالم من: «أفيس»، و«هيرتز»، و«سيكست».

وبحسب برنامج الولاء، فإنه يمكن للأعضاء كسب حتى 100 ألف ميل عند تسوّقهم باستخدام بطاقة ائتمان: «إنفينيتي سكاي واردز» الصادرة من بنك الإمارات دبي الوطني، وتوفير رسوم اشتراك بقيمة 2999 درهماً. كما يكسب حاملو بطاقات «طيران الإمارات» الصادرة من «سيتي بنك» على ما يصل إلى 45 ألف ميل، وتوفير الرسوم، والاستمتاع بمزايا العضوية الفضية.

من جهتهم، يمكن لمتعاملي بنك أبوظبي الأول، كسب حتى 500 ألف ميل عند تحويل نقاط المكافآت إلى أميال «سكاي واردز».

إلى ذلك، أعلنت «طيران الإمارات» عن مشاركتها المتعاملين معها المسافرين إلى الهند بين 23 و28 أكتوبر الجاري احتفالاتهم بمهرجان الأنوار (ديوالي).

وأفادت الناقلة بأنها ستقدم لركاب الرحلات المتجهة إلى الهند وفي عدد من الصالات الخاصة، تشكيلة مختارة من الحلويات الهندية التقليدية.