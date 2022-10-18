«سكاي واردز طيران الإمارات» يقدم عروضاً كبرى لأعضاء البرنامج

استهل «سكاي واردز طيران الإمارات»، برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين مع «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، موسم العطلات بعروض كبرى لموسم الشتاء.

وأعلن البرنامج في بيان له بأنه سيقدم عروضاً خاصة كل شهر لتزويد الأعضاء بمزيد من الطرق لكسب آلاف الأميال مع كل رحلة طيران، وإقامة فندقية، واستئجار سيارة، وتسوق.

كسب الأميال

واعتباراً من 18 أكتوبر، وحتى 18 نوفمبر المقبل، فإنه يمكن للأعضاء كسب حتى 14 ألفاً و500 ميل على الإقامة الفندقية مع الشركاء الفندقيين: «جميرا للفنادق والمنتجعات» عبر العالم، وفنادق ومنتجعات: «إنتركونتننتال»، و«هوليداي إن»، و«كراون بلازا» عبر العالم، وفنادق «روتانا» في الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق أوروبا وتركيا.

كما يكسب أعضاء «سكاي واردز طيران الإمارات» حتى 5000 ميل عند استئجار سيارة في أي دولة عبر العالم من: «أفيس»، و«هيرتز»، و«سيكست».

وبحسب برنامج الولاء، فإنه يمكن للأعضاء كسب حتى 100 ألف ميل عند تسوقهم باستخدام بطاقة ائتمان: «انفينيتي سكاي واردز» الصادرة من بنك الإمارات دبي الوطني، وتوفير رسوم اشتراك بقيمة 2999 درهماً، والحصول على مزايا العضوية الفضية. كما يكسب حاملو بطاقات «طيران الإمارات» الصادرة من «سيتي بنك» على ما يصل إلى 45 ألف ميل، وتوفير الرسوم، والاستمتاع بمزايا العضوية الفضية.

من جهتهم، يمكن لمتعاملي بنك أبو ظبي الأول، كسب حتى 500 ألف ميل عند تحويل نقاط المكافآت إلى أميال «سكاي واردز».

يذكر أن عدد أعضاء «سكاي واردز طيران الإمارات» وصل إلى نحو 30 مليون عضو حول العالم. ويقدم برنامج الولاء أربعة فئات من العضوية: الزرقاء، والفضية، والذهبية، والبلاتينية، مع حصول كل فئة على امتيازات حصرية.

مهرجان «ديوالي»

إلى ذلك، أعلنت «طيران الإمارات» عن مشاركتها المتعاملين معها المسافرين إلى الهند بين 23 و28 أكتوبر الجاري احتفالاتهم بمهرجان الأنوار (ديوالي).

وأفادت الناقلة بأنها ستقدم لركاب الرحلات المتجهة إلى الهند وفي عدد من الصالات الخاصة، تشكيلة مختارة من الحلويات الهندية التقليدية، مشيرة إلى أنها دأبت على الاحتفال بالتنوع الثقافي من خلال توفير تجارب لا تُنسى للمتعاملين معها في الأجواء وعلى الأرض.

كما تقدم الناقلة على جميع الرحلات عبر شبكة خطوطها العالمية، وجبات مستوحاة من مختلف المناطق، وتضيف بانتظام قوائم موسمية للاحتفال بالمناسبات العالمية، بما في ذلك رأس السنة الهجرية وعيدي «الفطر» و«الأضحى» المباركين، وعيد الميلاد، ومهرجان «أكتوبرفست» و«ديوالي» و«أونام».

واحتفالاً بـ«ديوالي»، سيحظى المتعاملون الذين يسافرون من وجهات: أحمد أباد، بنغالورو، كوتشي، تشيناي، دلهي، حيدر أباد، ثيروفانانثابورام، كولكاتا، ومومباي، وإليها، بمجموعة مختارة من حلويات «ديوالي» الفاخرة.

كما ستقدم الناقلة لركاب الدرجتين «الأولى» و«الأعمال» في الصالات بمطار دبي الدولي أطباقاً وحلويات خاصة بهذه المناسبة، وكذلك في صالة مطار «كيب تاون»، حيث يعيش في المدينة أعداد كبيرة من المواطنين ذوي الأصول الهندية.

