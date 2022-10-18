المزروعي: الطلب المتنامي يحتاج زيادة الاستثمار في النفط والغاز

أكد وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي مجددا على أن قرار خفض انتاج النفط فنيا بحتا وليس سياسيا مشددا على موقف دولة الإمارات الداعم للقرار الذي تم اتخاذه وفقا لألية اتخاذ القرارات المعمول بها في منظمة أوبك منذ تأسيسها، لافتا إلى أن تراجع أسعار النفط بعد القرار يؤكد صحته للإحداث توازن بالسوق وهذا ما يهدف إليه تحالف أوبك بلس منذ تأسيسه.

وأضاف المزروعي، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في أبوظبي للإعلان عن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبيك" أن هناك حاجة لضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع النفط لضمان تلبية الطلب، لافتا إلى أن دولة الإمارات تسعى لزيادة استثماراتها في قطاع النفط والغاز باستخدام التقنيات الحديثة جبنا إلى جنب مع خططها في التحول نحو مزيج يعتمد على 50 % طاقة نظيفة.

ولفت إلى أن أديبيك ليس مجرد معرض يعد الثالث عالميا في قطاع النفط والغاز بل يشكل منصة تجمع متخذي القرار ورؤساء الشركات والاكاديميين وكبار المسؤولين عن صناعة النفط والغاز حول العالم.

وتابع أن هذه الدورة تشهد اقبالا ونموا كبيرا وينتظر أن تناقض قضايا هامة تتعلق بالمناخ والاستثمارات واستخدام التقنيات الحديثة لخفض كلفة الإنتاج.