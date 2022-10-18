مجلس إدارة «تيكوم» يُوصي بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بـ200 مليون درهم

أعلنت «مجموعة تيكوم»، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (TECOM)، والتي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، أمس، عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 200 مليون درهم (4.0 فلوس للسهم الواحد)، وذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم.

وأفاد بيان أمس، بأن توزيعات الأرباح المرحلية المقترحة بقيمة 200 مليون درهم، تأتي تماشياً مع سياسة الشركة الخاصة بتوزيعات الأرباح المُعلنة في وقت سابق من العام الجاري، والتي نصّت على توزيع أرباح نقدية سنوية بقيمة 800 مليون درهم على مدار السنوات الثلاث المقبلة وحتى أكتوبر 2025، بدءاً بالدفعة الأولى بقيمة 200 مليون درهم في أكتوبر 2022.

ووفقاً للبيان، فقد سجلت شركة «تيكوم» أداءً مالياً قوياً خلال النصف الأول من العام الجاري، محققةً صافي أرباح بلغ 428 مليون درهم بزيادة بلغت 43.4% على أساس سنوي، بفضل النمو القوي للإيرادات، وتحسن مستويات الكفاءة التشغيلية، والالتزام باتخاذ كافة التدابير المالية المدروسة. كما نجحت الشركة خلال الستة أشهر الأولى انتهاءً بـ30 يونيو 2022، في الحفاظ على مركزها المالي المتين، مدعومةً بميزانية عمومية قوية ومستويات متحفظة للمديونية، بجانب الزيادة في التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، والتدفقات النقدية الحرّة المتكررة.